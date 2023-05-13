https://ria.ru/20230513/svyaschennik-1871542337.html
Священника в Москве лишили сана за самовольное изменение текста молитвы
Священника в Москве лишили сана за самовольное изменение текста молитвы - РИА Новости, 13.05.2023
Священника в Москве лишили сана за самовольное изменение текста молитвы
Церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T18:55
2023-05-13T18:55
2023-05-13T19:05
религия
москва
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы О Святой Руси, рассказал РИА Новости заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин. Он подчеркнул, что решение епархиального суда вступит в силу после утверждения правящим архиереем (в Москве - это патриарх Кирилл), а потом "остается возможность подать апелляцию в общецерковный суд". Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил Коваля в служении до окончания рассмотрения его дела. Ряд СМИ сообщали, что священник запрещен в служении якобы из-за того, что заменил слово "победа" на слово "мир" в молитве, которая читается во всех храмах ежедневно и в которой просят Господа о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Позже зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что Коваль был отстранен от служб за изменение текста молитвы как такового, а не непосредственно за замену слова "победа" на слово "мир". "Решение (епархиально - ред.) суда было о низвержении Коваля из сана. Мотивировано оно неповиновением (Коваля - ред.) священноначалию со ссылкой на 25-е апостольское правило, где среди прочих тяжких грехов упомянуто клятвопреступление. Подразумевается, что рукополагаемый приносит присягу, в которой обещает неукоснительно исполнять указания священноначалия. Ковалю, конечно, была дана возможность заявить в суде, что он раскаивается и обещает переменить свою позицию, он это сделать отказался, заявив, что стоит на своем", - сказал Цыпин. По словам священника, Коваль, когда читал в храме молитву О Святой Руси, вносил в нее коррективы. "Ему настоятель, благочинный, потом викарный архиерей указывали, что надо читать молитву в той редакции, в какой она установлена. Он отказывался это делать", - пояснил собеседник агентства. Также остались неясными мотивы решения Коваля заменить слово "победа" на "мир" в этой молитве. "На вопрос о том, является ли это решение выражением его политической позиции или принципиального пацифизма, он отказался ответить, не подтвердив ни один из вариантов. Похоже, что у него не было веских аргументов в защиту своей позиции", - сказал Цыпин, добавив, что "не просто миролюбие, но пацифизм, то есть принципиальный отказ для христиан участвовать в войнах, - это обычно элемент еретических, сектантских доктрин". Традиционно в проповедях патриарх Кирилл говорит о белорусском, русском и украинском как о народах исторической Святой Руси, принявших вместе крещение.
https://ria.ru/20230401/mitropolit-1862399634.html
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москва, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь
Религия, Москва, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь
Священника в Москве лишили сана за самовольное изменение текста молитвы
Церковный суд в Москве лишил священника сана за самовольное изменение текста молитвы
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Церковный суд столицы постановил лишить священного сана клирика храма святого апостола Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля за самовольное изменение текста молитвы О Святой Руси, рассказал РИА Новости заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин.
Он подчеркнул, что решение епархиального суда вступит в силу после утверждения правящим архиереем (в Москве - это патриарх Кирилл), а потом "остается возможность подать апелляцию в общецерковный суд".
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Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил Коваля в служении до окончания рассмотрения его дела. Ряд СМИ сообщали, что священник запрещен в служении якобы из-за того, что заменил слово "победа" на слово "мир" в молитве, которая читается во всех храмах ежедневно и в которой просят Господа о победе Святой Руси и о Божией помощи ее людям. Позже зампредседателя Синодального отдела РПЦ
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
пояснил, что Коваль был отстранен от служб за изменение текста молитвы как такового, а не непосредственно за замену слова "победа" на слово "мир".
"Решение (епархиально - ред.) суда было о низвержении Коваля из сана. Мотивировано оно неповиновением (Коваля - ред.) священноначалию со ссылкой на 25-е апостольское правило, где среди прочих тяжких грехов упомянуто клятвопреступление. Подразумевается, что рукополагаемый приносит присягу, в которой обещает неукоснительно исполнять указания священноначалия. Ковалю, конечно, была дана возможность заявить в суде, что он раскаивается и обещает переменить свою позицию, он это сделать отказался, заявив, что стоит на своем", - сказал Цыпин.
По словам священника, Коваль, когда читал в храме молитву О Святой Руси, вносил в нее коррективы.
"Ему настоятель, благочинный, потом викарный архиерей указывали, что надо читать молитву в той редакции, в какой она установлена. Он отказывался это делать", - пояснил собеседник агентства.
Также остались неясными мотивы решения Коваля заменить слово "победа" на "мир" в этой молитве.
"На вопрос о том, является ли это решение выражением его политической позиции или принципиального пацифизма, он отказался ответить, не подтвердив ни один из вариантов. Похоже, что у него не было веских аргументов в защиту своей позиции", - сказал Цыпин, добавив, что "не просто миролюбие, но пацифизм, то есть принципиальный отказ для христиан участвовать в войнах, - это обычно элемент еретических, сектантских доктрин".
Традиционно в проповедях патриарх Кирилл говорит о белорусском, русском и украинском как о народах исторической Святой Руси, принявших вместе крещение.
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