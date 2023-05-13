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В Мурманске загорелось судно в рыбном порту

В Мурманске загорелось судно в рыбном порту - РИА Новости, 13.05.2023

В Мурманске загорелось судно в рыбном порту

Возгорание произошло в субботу днем на борту судна "Спарта" в районе рыбного порта, команда эвакуирована, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:09

2023-05-13T17:09

2023-05-13T17:09

происшествия

мурманская область

россия

мурманск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 13 мая - РИА Новости. Возгорание произошло в субботу днем на борту судна "Спарта" в районе рыбного порта, команда эвакуирована, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС Мурманской области. "В 13.50 в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о том, что по адресу Мурманск, улица Подгорная, 90, в районе рыбного порта на судне "Спарта" произошло возгорание", - говорится в сообщении. Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Мурманского гарнизона в количестве 25 человек и 8 единиц техники. "Своевременно была произведена эвакуация команды судна в количестве 17 сегодня. Погибших и пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе. В 14.58 открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров.

https://ria.ru/20230513/pozhar-1871521748.html

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происшествия, мурманская область, россия, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)