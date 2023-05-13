Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске загорелось судно в рыбном порту - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html
В Мурманске загорелось судно в рыбном порту
В Мурманске загорелось судно в рыбном порту - РИА Новости, 13.05.2023
В Мурманске загорелось судно в рыбном порту
Возгорание произошло в субботу днем на борту судна "Спарта" в районе рыбного порта, команда эвакуирована, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:09
2023-05-13T17:09
происшествия
мурманская область
россия
мурманск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736279287_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_bd8e369d01574de171d17b64a0406b2c.jpg
МУРМАНСК, 13 мая - РИА Новости. Возгорание произошло в субботу днем на борту судна "Спарта" в районе рыбного порта, команда эвакуирована, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС Мурманской области. "В 13.50 в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о том, что по адресу Мурманск, улица Подгорная, 90, в районе рыбного порта на судне "Спарта" произошло возгорание", - говорится в сообщении. Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Мурманского гарнизона в количестве 25 человек и 8 единиц техники. "Своевременно была произведена эвакуация команды судна в количестве 17 сегодня. Погибших и пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе. В 14.58 открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров.
https://ria.ru/20230513/pozhar-1871521748.html
мурманская область
россия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736279287_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5395797806d43259f554d62314bf9e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, россия, мурманск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Россия, Мурманск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманске загорелось судно в рыбном порту

В Мурманске в районе рыбного порта загорелось судно "Спарта", никто не пострадал

© РИА Новости / Ирина БадмаеваПорт в Мурманске
Порт в Мурманске - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Ирина Бадмаева
Порт в Мурманске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 13 мая - РИА Новости. Возгорание произошло в субботу днем на борту судна "Спарта" в районе рыбного порта, команда эвакуирована, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС Мурманской области.
"В 13.50 в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о том, что по адресу Мурманск, улица Подгорная, 90, в районе рыбного порта на судне "Спарта" произошло возгорание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Мурманского гарнизона в количестве 25 человек и 8 единиц техники.
"Своевременно была произведена эвакуация команды судна в количестве 17 сегодня. Погибших и пострадавших нет", - пояснили в пресс-службе.
В 14.58 открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров.
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Пожар на Тверской улице в центре Москвы ликвидировали
Вчера, 16:22
 
ПроисшествияМурманская областьРоссияМурманскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала