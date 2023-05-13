https://ria.ru/20230513/sudan-1871554160.html

В Судане продлили закрытие воздушного пространства

В Судане продлили закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 13.05.2023

В Судане продлили закрытие воздушного пространства

Управление гражданской авиации Судана продлило закрытие воздушного пространства страны до 31 мая, исключение составят рейсы с гуманитарной помощью и... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T20:39

2023-05-13T20:39

2023-05-13T20:39

в мире

судан

хартум (город)

джидда

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КАИР, 13 мая - РИА Новости. Управление гражданской авиации Судана продлило закрытие воздушного пространства страны до 31 мая, исключение составят рейсы с гуманитарной помощью и эвакуационные полеты, говорится в заявлении, который опубликовал международный аэропорт Хартума. "Управление гражданской авиации направило извещение пилотам (NOTAM) о продлении закрытия суданского воздушного пространства для любого авиасообщения до 31 мая", - сообщается в заявлении в Facebook*. Отмечается, что исключением станут рейсы с гуманитарной помощью и эвакуационные полеты, для которых необходимо получение разрешения со стороны суданских компетентных органов. В пятницу телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что конфликтующие в Судане правительственная армия и СБР впервые подписали соглашение, в котором обязались предпринять все возможное, чтобы избежать вреда для гражданских. Заключенное соглашение стало первым между армией и СБР с момента начала конфликта 15 апреля. Согласно пунктам соглашения, стороны обязуются воздерживаться от любых нападений, которые могут причинить вред гражданскому населению, а также предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы не причинять вред гражданскому населению, разрешить всем гражданским лицам в Судане покинуть районы боевых действий и осажденные районы, защищать медицинских работников и общественные учреждения в Судане. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования 602 человека погибли и 5127 получили ранения. Ситуация в стране не улучшается, несмотря на переговоры делегаций сторон конфликта в саудовской Джидде, которые начались неделю назад. Ранее представитель МИД Саудовской Аравии сообщил телеканалу "Аш-Шарк", что переговоры ведутся через посредников, их цель - добиться устойчивого кратковременного перемирия.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230510/sudan-1870702637.html

https://ria.ru/20221005/afrika-1821558984.html

https://ria.ru/20230502/evakuatsiya-1869113492.html

судан

хартум (город)

джидда

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в мире, судан, хартум (город), джидда