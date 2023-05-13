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Суд избрал меру пресечения сбившему девушку в Мытищах полицейскому - РИА Новости, 13.05.2023
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15:02 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/sud-1871512019.html
Суд избрал меру пресечения сбившему девушку в Мытищах полицейскому
Суд избрал меру пресечения сбившему девушку в Мытищах полицейскому - РИА Новости, 13.05.2023
Суд избрал меру пресечения сбившему девушку в Мытищах полицейскому
Суд избрал полицейскому, который в подмосковных Мытищах сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся, меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:02
2023-05-13T15:02
происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Суд избрал полицейскому, который в подмосковных Мытищах сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся, меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В пресс-службе столичного главка МВД сообщали, что пьяный московский полицейский наехал на несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе в Мытищах и скрылся с места аварии, вскоре его задержали. Пострадавшую доставили в больницу. Сообщалось, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Его руководители будут привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности", отмечал главк. "С учетом позиции Мытищинской городской прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июля 2023 года. В судебном заседании мужчина пояснил, что возражает против ходатайства следователя и просил суд избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы. Вину в содеянном он признал в полном объеме", - говорится в сообщении.
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мытищи
московская область (подмосковье)
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Россия
Суд избрал меру пресечения сбившему девушку в Мытищах полицейскому

Суд заключил под стражу полицейского, который сбил девушку на переходе в Мытищах и скрылся

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Суд избрал полицейскому, который в подмосковных Мытищах сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся, меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
В пресс-службе столичного главка МВД сообщали, что пьяный московский полицейский наехал на несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе в Мытищах и скрылся с места аварии, вскоре его задержали. Пострадавшую доставили в больницу. Сообщалось, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Его руководители будут привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности", отмечал главк.
"С учетом позиции Мытищинской городской прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июля 2023 года. В судебном заседании мужчина пояснил, что возражает против ходатайства следователя и просил суд избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы. Вину в содеянном он признал в полном объеме", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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