https://ria.ru/20230513/sud-1871512019.html

Суд избрал меру пресечения сбившему девушку в Мытищах полицейскому

Суд избрал меру пресечения сбившему девушку в Мытищах полицейскому - РИА Новости, 13.05.2023

Суд избрал меру пресечения сбившему девушку в Мытищах полицейскому

Суд избрал полицейскому, который в подмосковных Мытищах сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся, меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:02

2023-05-13T15:02

2023-05-13T15:02

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Суд избрал полицейскому, который в подмосковных Мытищах сбил девушку на пешеходном переходе и скрылся, меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. В пресс-службе столичного главка МВД сообщали, что пьяный московский полицейский наехал на несовершеннолетнюю девушку на пешеходном переходе в Мытищах и скрылся с места аварии, вскоре его задержали. Пострадавшую доставили в больницу. Сообщалось, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из полиции по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке. Его руководители будут привлечены к "строгой дисциплинарной ответственности", отмечал главк. "С учетом позиции Мытищинской городской прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 июля 2023 года. В судебном заседании мужчина пояснил, что возражает против ходатайства следователя и просил суд избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы. Вину в содеянном он признал в полном объеме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230513/dtp-1871510519.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), россия