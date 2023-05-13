Рейтинг@Mail.ru
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 13.05.2023 (обновлено: 17:41 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/ssha-1871519119.html
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2023
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому
Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал в Twitter фотографию висящего на улице Нью-Йорка стикера в поддержку Украины, исправленного местными... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:04
2023-05-13T17:41
в мире
нью-йорк (город)
украина
сша
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871515101_74:278:1096:853_1920x0_80_0_0_e1334b959a83a1363dfe25f056c8530e.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал в Twitter фотографию висящего на улице Нью-Йорка стикера в поддержку Украины, исправленного местными жителями.Подписчики Лоффредо признали эту шутку удачной."Не все герои носят плащи", — прокомментировал ведущий Майк Криспи."Угощу выпивкой того, кто это сделал", — предложил еще один читатель.Изначально стикер содержал антироссийские лозунги. Жители Нью-Йорка поменяли слова местами, и призыв обрел прямо противоположный смысл.
https://ria.ru/20230512/putin-1871181400.html
нью-йорк (город)
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871515101_145:240:1066:931_1920x0_80_0_0_88a1b16af4763967e8a1d8141c5279dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), украина, сша, владимир путин
В мире, Нью-Йорк (город), Украина, США, Владимир Путин
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому

Жители Нью-Йорка исправили антироссийскую листовку на призыв остановить Украину

© Jeremy LoffredoНаклейки на столбе в Нью-Йорке
Наклейки на столбе в Нью-Йорке
© Jeremy Loffredo
Наклейки на столбе в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал в Twitter фотографию висящего на улице Нью-Йорка стикера в поддержку Украины, исправленного местными жителями.
«
"Отправьте оружие Путину. Остановите Украину", — гласит фраза на столбе.
Подписчики Лоффредо признали эту шутку удачной.
"Не все герои носят плащи", — прокомментировал ведущий Майк Криспи.
"Угощу выпивкой того, кто это сделал", — предложил еще один читатель.
Изначально стикер содержал антироссийские лозунги. Жители Нью-Йорка поменяли слова местами, и призыв обрел прямо противоположный смысл.
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
"Путин красавчик": в Швейцарии поставили на место выходцев с Украины
12 мая, 04:29
 
В миреНью-Йорк (город)УкраинаСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала