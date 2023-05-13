https://ria.ru/20230513/ssha-1871519119.html

"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому

"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2023

"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому

Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал в Twitter фотографию висящего на улице Нью-Йорка стикера в поддержку Украины, исправленного местными... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:04

2023-05-13T16:04

2023-05-13T17:41

в мире

нью-йорк (город)

украина

сша

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал в Twitter фотографию висящего на улице Нью-Йорка стикера в поддержку Украины, исправленного местными жителями.Подписчики Лоффредо признали эту шутку удачной."Не все герои носят плащи", — прокомментировал ведущий Майк Криспи."Угощу выпивкой того, кто это сделал", — предложил еще один читатель.Изначально стикер содержал антироссийские лозунги. Жители Нью-Йорка поменяли слова местами, и призыв обрел прямо противоположный смысл.

https://ria.ru/20230512/putin-1871181400.html

нью-йорк (город)

украина

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, нью-йорк (город), украина, сша, владимир путин