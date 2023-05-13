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"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому - РИА Новости, 13.05.2023
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому
Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал в Twitter фотографию висящего на улице Нью-Йорка стикера в поддержку Украины, исправленного местными... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:04
2023-05-13T16:04
2023-05-13T17:41
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал в Twitter фотографию висящего на улице Нью-Йорка стикера в поддержку Украины, исправленного местными жителями.Подписчики Лоффредо признали эту шутку удачной."Не все герои носят плащи", — прокомментировал ведущий Майк Криспи."Угощу выпивкой того, кто это сделал", — предложил еще один читатель.Изначально стикер содержал антироссийские лозунги. Жители Нью-Йорка поменяли слова местами, и призыв обрел прямо противоположный смысл.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), украина, сша, владимир путин
В мире, Нью-Йорк (город), Украина, США, Владимир Путин
"Остановите Украину". В Нью-Йорке передали зловещее послание Зеленскому
Жители Нью-Йорка исправили антироссийскую листовку на призыв остановить Украину
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Американский журналист Джереми Лоффредо опубликовал в Twitter
фотографию висящего на улице Нью-Йорка стикера в поддержку Украины, исправленного местными жителями.
«
"Отправьте оружие Путину. Остановите Украину
", — гласит фраза на столбе.
Подписчики Лоффредо признали эту шутку удачной.
"Не все герои носят плащи", — прокомментировал ведущий Майк Криспи.
"Угощу выпивкой того, кто это сделал", — предложил еще один читатель.
Изначально стикер содержал антироссийские лозунги. Жители Нью-Йорка поменяли слова местами, и призыв обрел прямо противоположный смысл.
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