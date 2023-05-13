https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871509614.html

Российские военные уничтожили склад авиационного ракетного вооружения ВСУ

Российские военные уничтожили склад авиационного ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023

Российские военные уничтожили склад авиационного ракетного вооружения ВСУ

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского ЗРК С-300 в ДНР, а также склад авиационного... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:44

2023-05-13T14:44

2023-05-13T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

зрк с-300

запорожье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_156:283:3072:1923_1920x0_80_0_0_96de11ac05c8c3a482b27daf70f49141.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского ЗРК С-300 в ДНР, а также склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива в районе города Запорожье, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 74 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах. "В районе населенного пункта Новодмитровка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.Кроме того, сообщает Минобороны, в районе населенного пункта Красное ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады украинских войск.

донецкая народная республика

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, зрк с-300, запорожье