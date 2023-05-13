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Российские военные уничтожили склад авиационного ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871509614.html
Российские военные уничтожили склад авиационного ракетного вооружения ВСУ
Российские военные уничтожили склад авиационного ракетного вооружения ВСУ - РИА Новости, 13.05.2023
Российские военные уничтожили склад авиационного ракетного вооружения ВСУ
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского ЗРК С-300 в ДНР, а также склад авиационного... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:44
2023-05-13T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
зрк с-300
запорожье
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского ЗРК С-300 в ДНР, а также склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива в районе города Запорожье, сообщили в сводке Минобороны РФ. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 74 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах. "В районе населенного пункта Новодмитровка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.Кроме того, сообщает Минобороны, в районе населенного пункта Красное ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады украинских войск.
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безопасность, донецкая народная республика, зрк с-300, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, ЗРК С-300, Запорожье
Российские военные уничтожили склад авиационного ракетного вооружения ВСУ

Минобороны: в районе Запорожья уничтожен склад авиационного ракетного вооружения ВСУ

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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского ЗРК С-300 в ДНР, а также склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива в районе города Запорожье, сообщили в сводке Минобороны РФ.
По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 74 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах.
"В районе населенного пункта Новодмитровка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, сообщает Минобороны, в районе населенного пункта Красное ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й штурмовой бригады украинских войск.
«
"В районе города Запорожье уничтожен склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива для украинской военной техники", - заявили в Минобороны РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЗРК С-300Запорожье
 
 
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