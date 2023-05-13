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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева - РИА Новости, 13.05.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева
Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов в Николаеве, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:27
2023-05-13T14:27
2023-05-13T14:40
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов в Николаеве, говорится в сводке Минобороны РФ."В районе города Николаев был уничтожен склад боеприпасов украинских военных.", - говорится в сводке российского военного ведомства.
николаев (украина)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева
Минобороны России сообщило об уничтожении в районе Николаева склада боеприпасов ВСУ