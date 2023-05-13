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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 13.05.2023 (обновлено: 14:40 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871507702.html
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева - РИА Новости, 13.05.2023
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева
Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов в Николаеве, говорится в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:27
2023-05-13T14:40
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов в Николаеве, говорится в сводке Минобороны РФ."В районе города Николаев был уничтожен склад боеприпасов украинских военных.", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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николаев (украина), вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Николаева

Минобороны России сообщило об уничтожении в районе Николаева склада боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСАУ "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО
САУ Мста-С на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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САУ "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов в Николаеве, говорится в сводке Минобороны РФ.
"В районе города Николаев был уничтожен склад боеприпасов украинских военных.", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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