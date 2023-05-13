https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871505930.html

Российские силы сбили самолеты, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow

Российские силы сбили самолеты, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2023

Российские силы сбили самолеты, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow

Российские войска сбили два украинских самолета, которые нанесли по Луганску удар британскими крылатыми ракетами, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:20

2023-05-13T14:20

2023-05-13T15:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

украинский демократический альянс за реформы (удар)

су-24

миг-29

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска сбили два украинских самолета, которые нанесли по Луганску удар британскими крылатыми ракетами, говорится в сводке Минобороны."Двенадцатого мая около 18:30 мск боевыми самолетами Воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", — заявили в военном ведомстве.Там добавили, что российские истребители сбили украинский Су-24, выпустивший ракеты, и прикрывавший его Миг-29.По информации Минобороны, на территории луганских предприятий, по которым пришелся удар, начался пожар, ближайшие дома получили повреждения. Пострадали мирные жители, в том числе шестеро детей.Сегодня утром ВСУ выпустили по Луганску еще одну ракету Storm Shadow. Под удар попал микрорайон Юбилейный. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, там получила ранения 80-летняя местная жительница, повреждены семь домов.

https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html

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Конашенков об использовании ВСУ британских ракет Storm Shadow для удара по Луганску Конашенков об использовании ВСУ британских ракет Storm Shadow для удара по Луганску 2023-05-13T14:20 true PT5M21S

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безопасность, россия, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар), су-24, миг-29