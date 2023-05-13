Рейтинг@Mail.ru
Российские силы сбили самолеты, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 13.05.2023 (обновлено: 15:27 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871505930.html
Российские силы сбили самолеты, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow
Российские силы сбили самолеты, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2023
Российские силы сбили самолеты, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow
Российские войска сбили два украинских самолета, которые нанесли по Луганску удар британскими крылатыми ракетами, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:20
2023-05-13T15:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
украинский демократический альянс за реформы (удар)
су-24
миг-29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871510110_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94e1a0ec94feaa446d0ed20afc8949e3.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска сбили два украинских самолета, которые нанесли по Луганску удар британскими крылатыми ракетами, говорится в сводке Минобороны."Двенадцатого мая около 18:30 мск боевыми самолетами Воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", — заявили в военном ведомстве.Там добавили, что российские истребители сбили украинский Су-24, выпустивший ракеты, и прикрывавший его Миг-29.По информации Минобороны, на территории луганских предприятий, по которым пришелся удар, начался пожар, ближайшие дома получили повреждения. Пострадали мирные жители, в том числе шестеро детей.Сегодня утром ВСУ выпустили по Луганску еще одну ракету Storm Shadow. Под удар попал микрорайон Юбилейный. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, там получила ранения 80-летняя местная жительница, повреждены семь домов.
https://ria.ru/20230512/ukraina-1871259442.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков об использовании ВСУ британских ракет Storm Shadow для удара по Луганску
Конашенков об использовании ВСУ британских ракет Storm Shadow для удара по Луганску
2023-05-13T14:20
true
PT5M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871510110_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5312fa31df61ccaad36bc19c26ae87f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, украинский демократический альянс за реформы (удар), су-24, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Су-24, МиГ-29
Российские силы сбили самолеты, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow

Минобороны: ВС России сбили Су-24 и МиГ-29, выпустившие по Луганску ракеты Storm Shadow

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российские войска сбили два украинских самолета, которые нанесли по Луганску удар британскими крылатыми ракетами, говорится в сводке Минобороны.
"Двенадцатого мая около 18:30 мск боевыми самолетами Воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", — заявили в военном ведомстве.
Там добавили, что российские истребители сбили украинский Су-24, выпустивший ракеты, и прикрывавший его Миг-29.
По информации Минобороны, на территории луганских предприятий, по которым пришелся удар, начался пожар, ближайшие дома получили повреждения. Пострадали мирные жители, в том числе шестеро детей.
Сегодня утром ВСУ выпустили по Луганску еще одну ракету Storm Shadow. Под удар попал микрорайон Юбилейный. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, там получила ранения 80-летняя местная жительница, повреждены семь домов.
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
12 мая, 12:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Су-24МиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала