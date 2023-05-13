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ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 13.05.2023 (обновлено: 14:34 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871505462.html
ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области
ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2023
ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:18
2023-05-13T14:34
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
россия
воздушно-космические силы россии
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российской ПВО за минувшие сутки сбито три снаряда HIMARS и 18 беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 424 украинских военных самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4806 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10167 единиц специальной военной автомобильной техники.
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харьковская область, украина, россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области

Минобороны: ВКС России в районе города Купянск Харьковской области сбили украинский Ми-8

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Купянск Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО за минувшие сутки сбито три снаряда HIMARS и 18 беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 424 украинских военных самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4806 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10167 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 мая, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаРоссияВоздушно-космические силы РоссииБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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