https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871505462.html

ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области

ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2023

ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:18

2023-05-13T14:18

2023-05-13T14:34

специальная военная операция на украине

харьковская область

украина

россия

воздушно-космические силы россии

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770648669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fefcd84994f6d200426a3d174daa0759.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российской ПВО за минувшие сутки сбито три снаряда HIMARS и 18 беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 424 украинских военных самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4806 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10167 единиц специальной военной автомобильной техники.

харьковская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, украина, россия, воздушно-космические силы россии, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф