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ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области
ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области - РИА Новости, 13.05.2023
ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:18
2023-05-13T14:18
2023-05-13T14:34
специальная военная операция на украине
харьковская область
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безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, российской ПВО за минувшие сутки сбито три снаряда HIMARS и 18 беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 424 украинских военных самолета, 231 вертолет, 4117 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9119 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4806 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10167 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВКС сбили украинский вертолет в районе Купянска в Харьковской области
Минобороны: ВКС России в районе города Купянск Харьковской области сбили украинский Ми-8