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ВСУ снарядами сожгли 40 процентов заповедных лесов Кинбурнской косы - РИА Новости, 13.05.2023
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07:06 13.05.2023 (обновлено: 07:40 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/sozhzhenie-1871460304.html
ВСУ снарядами сожгли 40 процентов заповедных лесов Кинбурнской косы
ВСУ снарядами сожгли 40 процентов заповедных лесов Кинбурнской косы - РИА Новости, 13.05.2023
ВСУ снарядами сожгли 40 процентов заповедных лесов Кинбурнской косы
Около 40% лесов заповедника Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожены в результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны украинских войск,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:06
2023-05-13T07:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
европа
вооруженные силы украины
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ПОКРОВКА (Херсонская область), 13 мая - РИА Новости. Около 40% лесов заповедника Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожены в результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол. Кинбурнская коса - заповедный ландшафтный парк в подконтрольной России части Херсонской области. Заповедник объединяет в единое экопространство море, степи и леса, где живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Часть из 450 видов растений занесена в Красные книги Украины и Европы. Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России. "Основная проблема по пожарам Кинбурнской косы в летне-осенний период, когда идет сухостой, - украинская сторона начинает стрелять зажигательными снарядами именно по лесу, специально для того чтобы лес выгорал. Они думали, что (российские - ред.) войска в основном находятся в лесу, и (стреляют по лесам - ред.) чтобы при запуске беспилотников было видно, что происходит в лесной полосе. Из-за этого очень много леса выгорело, процентов 40. Я общался с лесниками - они сказали, 40% леса не стало", - сказал Тистол. Он выразил надежду, что какая-то часть сожженного леса восстановится за весну и лето, когда некоторые сожженные или опаленные растения оживают. "Будем надеяться, что сейчас наступает очередной летний период, и украинская сторона уже не будет заниматься вандализмом по отношению к экологии Кинбурнской косы. И мы сохраним то, что осталось", - сказал собеседник агентства. О намеренном поджоге леса в заповеднике зажигательными снарядами ранее РИА Новости сообщали представители экстренных служб Херсонской области. Так, в сентябре прошлого года они заявили, что в заповеднике горели тысячи гектаров леса, а пожары было невозможно потушить из-за обстрелов. Тогда же из-за обстрелов украинской артиллерией села Покровка загорелось самое крупное в Европе орхидное поле. А в июле того же года ВСУ обстреляли зажигательными снарядами лес между селами Покровка и Васильевка на участке в восемь километров, пожар не прекращался трое суток, в результате были уничтожены тысячи гектаров леса.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871450363.html
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херсонская область , россия, европа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Европа, Вооруженные силы Украины
ВСУ снарядами сожгли 40 процентов заповедных лесов Кинбурнской косы

В Херсонской области заявили, что ВСУ снарядами сожгли 40 процентов лесов Кинбурнской косы

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия
Последствия лесного пожара у поселка Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПОКРОВКА (Херсонская область), 13 мая - РИА Новости. Около 40% лесов заповедника Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожены в результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол.
Кинбурнская коса - заповедный ландшафтный парк в подконтрольной России части Херсонской области. Заповедник объединяет в единое экопространство море, степи и леса, где живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Часть из 450 видов растений занесена в Красные книги Украины и Европы. Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России.
"Основная проблема по пожарам Кинбурнской косы в летне-осенний период, когда идет сухостой, - украинская сторона начинает стрелять зажигательными снарядами именно по лесу, специально для того чтобы лес выгорал. Они думали, что (российские - ред.) войска в основном находятся в лесу, и (стреляют по лесам - ред.) чтобы при запуске беспилотников было видно, что происходит в лесной полосе. Из-за этого очень много леса выгорело, процентов 40. Я общался с лесниками - они сказали, 40% леса не стало", - сказал Тистол.
Он выразил надежду, что какая-то часть сожженного леса восстановится за весну и лето, когда некоторые сожженные или опаленные растения оживают.
"Будем надеяться, что сейчас наступает очередной летний период, и украинская сторона уже не будет заниматься вандализмом по отношению к экологии Кинбурнской косы. И мы сохраним то, что осталось", - сказал собеседник агентства.
О намеренном поджоге леса в заповеднике зажигательными снарядами ранее РИА Новости сообщали представители экстренных служб Херсонской области. Так, в сентябре прошлого года они заявили, что в заповеднике горели тысячи гектаров леса, а пожары было невозможно потушить из-за обстрелов. Тогда же из-за обстрелов украинской артиллерией села Покровка загорелось самое крупное в Европе орхидное поле. А в июле того же года ВСУ обстреляли зажигательными снарядами лес между селами Покровка и Васильевка на участке в восемь километров, пожар не прекращался трое суток, в результате были уничтожены тысячи гектаров леса.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
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