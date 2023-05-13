https://ria.ru/20230513/sozhzhenie-1871460304.html
ВСУ снарядами сожгли 40 процентов заповедных лесов Кинбурнской косы
ВСУ снарядами сожгли 40 процентов заповедных лесов Кинбурнской косы - РИА Новости, 13.05.2023
ВСУ снарядами сожгли 40 процентов заповедных лесов Кинбурнской косы
Около 40% лесов заповедника Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожены в результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны украинских войск,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:06
2023-05-13T07:06
2023-05-13T07:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
европа
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745456298_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_dfbdf950c4f5c88454a159ba6701b5a8.jpg
ПОКРОВКА (Херсонская область), 13 мая - РИА Новости. Около 40% лесов заповедника Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожены в результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол. Кинбурнская коса - заповедный ландшафтный парк в подконтрольной России части Херсонской области. Заповедник объединяет в единое экопространство море, степи и леса, где живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Часть из 450 видов растений занесена в Красные книги Украины и Европы. Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России. "Основная проблема по пожарам Кинбурнской косы в летне-осенний период, когда идет сухостой, - украинская сторона начинает стрелять зажигательными снарядами именно по лесу, специально для того чтобы лес выгорал. Они думали, что (российские - ред.) войска в основном находятся в лесу, и (стреляют по лесам - ред.) чтобы при запуске беспилотников было видно, что происходит в лесной полосе. Из-за этого очень много леса выгорело, процентов 40. Я общался с лесниками - они сказали, 40% леса не стало", - сказал Тистол. Он выразил надежду, что какая-то часть сожженного леса восстановится за весну и лето, когда некоторые сожженные или опаленные растения оживают. "Будем надеяться, что сейчас наступает очередной летний период, и украинская сторона уже не будет заниматься вандализмом по отношению к экологии Кинбурнской косы. И мы сохраним то, что осталось", - сказал собеседник агентства. О намеренном поджоге леса в заповеднике зажигательными снарядами ранее РИА Новости сообщали представители экстренных служб Херсонской области. Так, в сентябре прошлого года они заявили, что в заповеднике горели тысячи гектаров леса, а пожары было невозможно потушить из-за обстрелов. Тогда же из-за обстрелов украинской артиллерией села Покровка загорелось самое крупное в Европе орхидное поле. А в июле того же года ВСУ обстреляли зажигательными снарядами лес между селами Покровка и Васильевка на участке в восемь километров, пожар не прекращался трое суток, в результате были уничтожены тысячи гектаров леса.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871450363.html
херсонская область
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745456298_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_1e776c4cd6204e5b632ef59fbb12041c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, европа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Европа, Вооруженные силы Украины
ВСУ снарядами сожгли 40 процентов заповедных лесов Кинбурнской косы
В Херсонской области заявили, что ВСУ снарядами сожгли 40 процентов лесов Кинбурнской косы
ПОКРОВКА (Херсонская область), 13 мая - РИА Новости. Около 40% лесов заповедника Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожены в результате обстрелов зажигательными снарядами со стороны украинских войск, сообщил РИА Новости замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол.
Кинбурнская коса - заповедный ландшафтный парк в подконтрольной России
части Херсонской области. Заповедник объединяет в единое экопространство море, степи и леса, где живут и прилетают на зимовку более 250 видов птиц. Часть из 450 видов растений занесена в Красные книги Украины
и Европы
. Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области
, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России.
"Основная проблема по пожарам Кинбурнской косы в летне-осенний период, когда идет сухостой, - украинская сторона начинает стрелять зажигательными снарядами именно по лесу, специально для того чтобы лес выгорал. Они думали, что (российские - ред.) войска в основном находятся в лесу, и (стреляют по лесам - ред.) чтобы при запуске беспилотников было видно, что происходит в лесной полосе. Из-за этого очень много леса выгорело, процентов 40. Я общался с лесниками - они сказали, 40% леса не стало", - сказал Тистол.
Он выразил надежду, что какая-то часть сожженного леса восстановится за весну и лето, когда некоторые сожженные или опаленные растения оживают.
"Будем надеяться, что сейчас наступает очередной летний период, и украинская сторона уже не будет заниматься вандализмом по отношению к экологии Кинбурнской косы. И мы сохраним то, что осталось", - сказал собеседник агентства.
О намеренном поджоге леса в заповеднике зажигательными снарядами ранее РИА Новости сообщали представители экстренных служб Херсонской области. Так, в сентябре прошлого года они заявили, что в заповеднике горели тысячи гектаров леса, а пожары было невозможно потушить из-за обстрелов. Тогда же из-за обстрелов украинской артиллерией села Покровка загорелось самое крупное в Европе орхидное поле. А в июле того же года ВСУ
обстреляли зажигательными снарядами лес между селами Покровка и Васильевка на участке в восемь километров, пожар не прекращался трое суток, в результате были уничтожены тысячи гектаров леса.
При ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей