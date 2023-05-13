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Дачникам объяснили, когда можно срывать плоды с соседских деревьев - РИА Новости, 13.05.2023
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06:14 13.05.2023 (обновлено: 13:38 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/sosedi-1871458360.html
Дачникам объяснили, когда можно срывать плоды с соседских деревьев
Дачникам объяснили, когда можно срывать плоды с соседских деревьев - РИА Новости, 13.05.2023
Дачникам объяснили, когда можно срывать плоды с соседских деревьев
Деревья не считаются собственностью дачника, если они посажены за забором, то есть на земле муниципалитета или общего пользования, поэтому по закону плоды с них РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T06:14
2023-05-13T13:38
общество
московская область (подмосковье)
россия
никита чаплин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Деревья не считаются собственностью дачника, если они посажены за забором, то есть на земле муниципалитета или общего пользования, поэтому по закону плоды с них могут срывать все желающие, напомнил депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, комментируя в беседе с РИА Новости частые споры садоводов по поводу урожая.Депутат отметил, что нередки ситуации, когда владельцы дачных участков "высаживают вишню или яблоню за забором, а впоследствии обижаются", что соседи срывают урожай. "Давайте разбираться, кому принадлежит земля за забором вашей дачи. Эта территория может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования (она принадлежит юрлицу — СНТ, и ей имеют право пользоваться все члены СНТ). Согласно закону, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли. Получается, что даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля", — пояснил Чаплин. В законе также указано, что собственники индивидуальных жилых и садовых домов обязаны следить за прилегающей к забору территорией: получается, что земля за забором не принадлежит дачнику, но он должен следить в том числе за тем, чтобы там не было борщевика, сказал депутат. При этом он отметил, что дачник может добиваться спила соседского дерева, если оно затеняет его участок. "Согласно законодательству, если соседские деревья находятся слишком близко или затеняют ваш участок, то вы имеете полное право добиваться даже вырубки таких деревьев. В каждом субъекте России есть четкие нормативы, где прописано, на каком расстоянии до границ соседского участка можно сажать деревья. Во многих регионах установлено, что высокорослые деревья должны располагаться на расстоянии не менее четырех метров. В противном случае вы можете обратиться в суд", — добавил Чаплин.
https://ria.ru/20230507/shtrafy-1870087824.html
https://ria.ru/20230428/dacha-1868314342.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
Дачникам объяснили, когда можно срывать плоды с соседских деревьев

Депутат Чаплин сообщил о праве дачников срывать плоды с посаженных за забором деревьев

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Яблоки на ветке - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Деревья не считаются собственностью дачника, если они посажены за забором, то есть на земле муниципалитета или общего пользования, поэтому по закону плоды с них могут срывать все желающие, напомнил депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, комментируя в беседе с РИА Новости частые споры садоводов по поводу урожая.
Депутат отметил, что нередки ситуации, когда владельцы дачных участков "высаживают вишню или яблоню за забором, а впоследствии обижаются", что соседи срывают урожай.
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"Давайте разбираться, кому принадлежит земля за забором вашей дачи. Эта территория может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования (она принадлежит юрлицу — СНТ, и ей имеют право пользоваться все члены СНТ). Согласно закону, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли. Получается, что даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля", — пояснил Чаплин.
В законе также указано, что собственники индивидуальных жилых и садовых домов обязаны следить за прилегающей к забору территорией: получается, что земля за забором не принадлежит дачнику, но он должен следить в том числе за тем, чтобы там не было борщевика, сказал депутат.
При этом он отметил, что дачник может добиваться спила соседского дерева, если оно затеняет его участок.
"Согласно законодательству, если соседские деревья находятся слишком близко или затеняют ваш участок, то вы имеете полное право добиваться даже вырубки таких деревьев. В каждом субъекте России есть четкие нормативы, где прописано, на каком расстоянии до границ соседского участка можно сажать деревья. Во многих регионах установлено, что высокорослые деревья должны располагаться на расстоянии не менее четырех метров. В противном случае вы можете обратиться в суд", — добавил Чаплин.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияНикита ЧаплинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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