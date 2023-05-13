https://ria.ru/20230513/slovo-1871424128.html
"Кто с мечом к нам придет": поле боя — культура
"Кто с мечом к нам придет": поле боя — культура - РИА Новости, 13.05.2023
"Кто с мечом к нам придет": поле боя — культура
Случившийся неделю назад теракт в отношении Захара Прилепина снова подтвердил вектор: русскую цивилизацию уничтожают, борясь прежде всего со словом. Убивая... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:00
2023-05-13T08:00
2023-05-13T10:30
специальная военная операция на украине
аналитика
россия
сталинград
краснодон
захар прилепин
владлен татарский
дарья дугина
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821838790_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4d1e4c2f53265ed83d00d6b345ad294.jpg
Случившийся неделю назад теракт в отношении Захара Прилепина снова подтвердил вектор: русскую цивилизацию уничтожают, борясь прежде всего со словом. Убивая прежде всего слово. Уничтожая тех, кто это слово несет. Тех, кто из русских слов составляет фразы и абзацы, из которых вырастают книги, статьи, стихи. Противостояние Запада с Россией, вначале холодное, а теперь перешедшее в горячую фазу, начиналось на уровне культуры.Сегодня целятся в слово и целятся именно потому, что стоит наша цивилизация на слове. Европейская — вне зависимости от страны — стоит на гедонизме и эгоизме. Англосаксонская — на стремлении к господству одних и подчинению других. И лишь мы черпаем силу в словах. Любой переломный момент русской истории всегда сопровождается словом.Сражение на Чудском озере: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!"Смутное время: "Не оскудела храбрыми российская земля и век не оскудеет".Полтавское сражение: "Ура! Мы ломим; гнутся шведы. / О славный час! О славный вид! / Еще напор — и враг бежит".Бородинская битва и все следующие нашествия, баталии в нашей цивилизации прежде исторических дат всегда определяются словами. Исключений из этого правила не существует. И по этим словам мы немедленно узнаем эпоху. Такова природа нашего общего мироощущения.Собственно, поэтому пытаются уничтожить тех, кто талантливее, ярче, проникновеннее с помощью слов определяет и формулирует смыслы нынешней войны глобалистов и вставших под их знамена с нами.А когда идут военные действия, любые средства хороши. И чем они гаже и подлее, тем, с точки зрения мечтающих нас превратить в лакеев "за мелкий прайс" и в прислугу "за все", лучше. Попытка отмены русской культуры — из того же арсенала средств, что и "Хаймарсы" с "Цезарями". Способ убийства иной, но цель та же.Полтора года с момента начала СВО — срок вполне достаточный, чтобы понять: приказы "Ни шагу назад!" и "Стоять насмерть!" относятся к слову (то есть к культуре) точно так же, как и к делу (действиям на линии боестолкновения). Во-первых, потому что за слово убивают не менее жестоко и коварно, и во-вторых, потому что малейшего дуновения конформизма достаточно, чтобы проиграть. Пусть не войну смыслов, но одно из ее сражений.Полтора года с начала СВО должно было хватить для уяснения: статьи, публикации в прессе, корреспонденции в соцсетях, репортажи в электронных медиа вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, после одержанной победы уйдут из повестки дня. Их оцифруют, присвоят номер хранения — и все это превратится в архив.А вот что войдет (и что должно остаться) в повестке навсегда, став частью нашей цивилизационной ДНК.Прежде всего это — художественные произведения. Фильмы. Книги. Театральные постановки.Если ленту "Радуга", признанную в том числе и нашими сегодняшними противниками шедевром, Марк Донской снял в эвакуации, в 1943-м, когда наши предки дрались в Сталинграде и на Курской дуге, если Александр Фадеев начал работу над "Молодой гвардией" в том же 1943-м, сразу после освобождения Краснодона (а экранизация Герасимова вышла в прокат в 1948-м), то почему мы сегодня оказываемся менее расторопными? И не идем в контрнаступление?Нам не хватает денег? Или нам не хватает мужества определиться (уже и наконец), чтобы сделать выбор: мы со страной и с ее защитниками или мы по-прежнему в плену "неудобств" и "рефлексий" о том, что такое патриотизм и нужен ли он?Мы все топчемся у кромки понимания, что же будет, если о любви к Родине говорить громко, не стесняясь. Так, чтобы у тех, кто Россию ненавидит, тряслись поджилки.Где контрнаступление в мире культуры? Смешно же считать, что русская земля оскудела талантами, когда, наоборот, она очистилась от бездарей.Не у всех дар Прилепина выворачивать глаза зрачками в душу. Не всем дана отвага Владлена Татарского (Макса Фомина), говорившего то, что думал и чувствовал, не считаясь с опасностью. И не всем дано быть столь интеллектуально яркими и бесстрашными, как Дарья Дугина.Но у всех нас есть возможность быть частью русской цивилизации, и это дает силы. Противостояние в культуре — уже контрнаступление в войне ценностей.Принадлежность к большой исторической России пора воспринимать как величайшую привилегию, защищая ее от глобалистов, для которых нет стран и народов, а есть лишь ресурсы и прибыли.Мы уйдем, а наша Россия останется. Потому что, перейдя в контрнаступление, мы сумели в итоге и словом, и делом, и книгой, и фильмом, и спектаклем державу сберечь и победить ее недругов.
https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html
https://ria.ru/20230424/dugina-1867330836.html
https://ria.ru/20230503/ukraina-1869393079.html
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, россия, сталинград, краснодон, захар прилепин, владлен татарский, дарья дугина, молодая гвардия , сво, спецоперация, культура, русофобия, неонацизм
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Россия, Сталинград, Краснодон, Захар Прилепин, Владлен Татарский, Дарья Дугина, Молодая гвардия , СВО, Спецоперация, Культура, русофобия, неонацизм
Случившийся неделю назад теракт в отношении Захара Прилепина снова подтвердил вектор: русскую цивилизацию уничтожают, борясь прежде всего со словом. Убивая прежде всего слово. Уничтожая тех, кто это слово несет. Тех, кто из русских слов составляет фразы и абзацы, из которых вырастают книги, статьи, стихи. Противостояние Запада с Россией, вначале холодное, а теперь перешедшее в горячую фазу, начиналось на уровне культуры.
Сегодня целятся в слово и целятся именно потому, что стоит наша цивилизация на слове. Европейская — вне зависимости от страны — стоит на гедонизме и эгоизме. Англосаксонская — на стремлении к господству одних и подчинению других. И лишь мы черпаем силу в словах. Любой переломный момент русской истории всегда сопровождается словом.
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Сражение на Чудском озере: "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!"
Смутное время: "Не оскудела храбрыми российская земля и век не оскудеет".
Полтавское сражение: "Ура! Мы ломим; гнутся шведы. / О славный час! О славный вид! / Еще напор — и враг бежит".
Бородинская битва и все следующие нашествия, баталии в нашей цивилизации прежде исторических дат всегда определяются словами. Исключений из этого правила не существует. И по этим словам мы немедленно узнаем эпоху. Такова природа нашего общего мироощущения.
Собственно, поэтому пытаются уничтожить тех, кто талантливее, ярче, проникновеннее с помощью слов определяет и формулирует смыслы нынешней войны глобалистов и вставших под их знамена с нами.
А когда идут военные действия, любые средства хороши. И чем они гаже и подлее, тем, с точки зрения мечтающих нас превратить в лакеев "за мелкий прайс" и в прислугу "за все", лучше. Попытка отмены русской культуры — из того же арсенала средств, что и "Хаймарсы" с "Цезарями". Способ убийства иной, но цель та же.
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Полтора года с момента начала СВО — срок вполне достаточный, чтобы понять: приказы "Ни шагу назад!" и "Стоять насмерть!" относятся к слову (то есть к культуре) точно так же, как и к делу (действиям на линии боестолкновения). Во-первых, потому что за слово убивают не менее жестоко и коварно, и во-вторых, потому что малейшего дуновения конформизма достаточно, чтобы проиграть. Пусть не войну смыслов, но одно из ее сражений.
Полтора года с начала СВО должно было хватить для уяснения: статьи, публикации в прессе, корреспонденции в соцсетях, репортажи в электронных медиа вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, после одержанной победы уйдут из повестки дня. Их оцифруют, присвоят номер хранения — и все это превратится в архив.
А вот что войдет (и что должно остаться) в повестке навсегда, став частью нашей цивилизационной ДНК.
Прежде всего это — художественные произведения. Фильмы. Книги. Театральные постановки.
Если ленту "Радуга", признанную в том числе и нашими сегодняшними противниками шедевром, Марк Донской снял в эвакуации, в 1943-м, когда наши предки дрались в Сталинграде
и на Курской дуге, если Александр Фадеев начал работу над "Молодой гвардией
" в том же 1943-м, сразу после освобождения Краснодона
(а экранизация Герасимова вышла в прокат в 1948-м), то почему мы сегодня оказываемся менее расторопными? И не идем в контрнаступление?
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Нам не хватает денег? Или нам не хватает мужества определиться (уже и наконец), чтобы сделать выбор: мы со страной и с ее защитниками или мы по-прежнему в плену "неудобств" и "рефлексий" о том, что такое патриотизм и нужен ли он?
Мы все топчемся у кромки понимания, что же будет, если о любви к Родине говорить громко, не стесняясь. Так, чтобы у тех, кто Россию ненавидит, тряслись поджилки.
Где контрнаступление в мире культуры? Смешно же считать, что русская земля оскудела талантами, когда, наоборот, она очистилась от бездарей.
Не у всех дар Прилепина выворачивать глаза зрачками в душу. Не всем дана отвага Владлена Татарского
(Макса Фомина), говорившего то, что думал и чувствовал, не считаясь с опасностью. И не всем дано быть столь интеллектуально яркими и бесстрашными, как Дарья Дугина
.
Но у всех нас есть возможность быть частью русской цивилизации, и это дает силы. Противостояние в культуре — уже контрнаступление в войне ценностей.
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Принадлежность к большой исторической России пора воспринимать как величайшую привилегию, защищая ее от глобалистов, для которых нет стран и народов, а есть лишь ресурсы и прибыли.
Мы уйдем, а наша Россия останется. Потому что, перейдя в контрнаступление, мы сумели в итоге и словом, и делом, и книгой, и фильмом, и спектаклем державу сберечь и победить ее недругов.