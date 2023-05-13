Рейтинг@Mail.ru
СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/sk-1871462149.html
СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе
СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе - РИА Новости, 13.05.2023
СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе
Следственный комитет России проверит информацию о применении украинскими военными химических боеприпасов с ореховского направления в Донбассе, сообщается в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:27
2023-05-13T07:27
донбасс
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о применении украинскими военными химических боеприпасов с ореховского направления в Донбассе, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских бандформирований против мирного населения Донбасса и Белгородской области... Как сообщают военные корреспонденты, на Донбассе с ореховского направления ВСУ применяют химические боеприпасы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871450363.html
донбасс
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Донбасс, Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе

Следственный комитет проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о применении украинскими военными химических боеприпасов с ореховского направления в Донбассе, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских бандформирований против мирного населения Донбасса и Белгородской области... Как сообщают военные корреспонденты, на Донбассе с ореховского направления ВСУ применяют химические боеприпасы", - говорится в сообщении.
Место обстрела в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
При ракетном обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей
Вчера, 01:35
 
ДонбассРоссияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала