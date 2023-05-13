https://ria.ru/20230513/sk-1871462149.html
СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе
СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе - РИА Новости, 13.05.2023
СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе
Следственный комитет России проверит информацию о применении украинскими военными химических боеприпасов с ореховского направления в Донбассе, сообщается в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:27
2023-05-13T07:27
2023-05-13T07:27
донбасс
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о применении украинскими военными химических боеприпасов с ореховского направления в Донбассе, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских бандформирований против мирного населения Донбасса и Белгородской области... Как сообщают военные корреспонденты, на Донбассе с ореховского направления ВСУ применяют химические боеприпасы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230513/obstrel-1871450363.html
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донбасс, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Донбасс, Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе
Следственный комитет проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе