https://ria.ru/20230513/sk-1871462149.html

СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе

СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе - РИА Новости, 13.05.2023

СК проверит данные о применении ВСУ химических боеприпасов в Донбассе

Следственный комитет России проверит информацию о применении украинскими военными химических боеприпасов с ореховского направления в Донбассе, сообщается в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:27

2023-05-13T07:27

2023-05-13T07:27

донбасс

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следственный комитет России проверит информацию о применении украинскими военными химических боеприпасов с ореховского направления в Донбассе, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Следователи СК России будут расследовать очередные преступления украинских бандформирований против мирного населения Донбасса и Белгородской области... Как сообщают военные корреспонденты, на Донбассе с ореховского направления ВСУ применяют химические боеприпасы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230513/obstrel-1871450363.html

донбасс

россия

белгородская область

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донбасс, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины