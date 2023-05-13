https://ria.ru/20230513/shved-1871449982.html
Швед заподозрил экс-одноклассницу в связах с Россией и убил ее мать
Швед заподозрил экс-одноклассницу в связах с Россией и убил ее мать - РИА Новости, 13.05.2023
Швед заподозрил экс-одноклассницу в связах с Россией и убил ее мать
В шведском городе Эребру мужчина напал на бывшую одноклассницу, заподозрив в ней российского агента, и зарезал ее мать, оставив на месте преступления записку со РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T01:28
2023-05-13T01:28
2023-05-13T01:28
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В шведском городе Эребру мужчина напал на бывшую одноклассницу, заподозрив в ней российского агента, и зарезал ее мать, оставив на месте преступления записку со словами "слава Украине", пишет газета Aftonbladet.Инцидент произошел еще в феврале, но известно об этом стало только сейчас. "Женщина и ее 25-летняя дочь получили очень сильные ножевые ранения в квартире. Мать, которой было за 50, скончалась от полученных травм. Теперь 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство", — сообщает издание.По словам пострадавшей, ее бывший одноклассник, которого она не видела много лет, ворвался в квартиру и напал них с ножом.Сам обвиняемый в ходе допроса заявил, что девушка является российским агентом, которая якобы его преследовала. Он пришел к ней домой для того, чтобы поговорить с ней и убедить отказаться от преследования. По версии мужчины, мать бывшей одноклассницы, напала на него с ножом, а он вынужден был защищаться.Прокурор Андерс Перссон не увидел никаких оснований для того, чтобы поверить в версию обвиняемого, указав на отсутствие доказательств того, что агрессию проявила женщина.Издание сообщает, что мужчина оставил на месте преступления окровавленную записку, в которой говорилось: "Она была российским агентом. Слава Украине". По его словам, записка была нужна для того, чтобы в случае его гибели люди знали, кто за этим стоит.Прокурор назвал обвиняемого психически неуравновешенным. Сам же преступник не отрицает вину, однако считает, что не должен нести уголовную ответственность.Ранее в МИД России заявили, что физическому насилию и дискриминации в странах Евросоюза подвержены не только россияне, но и говорящие на русском языке граждане Украины и стран Прибалтики.
https://ria.ru/20230512/rusofobiya-1871221502.html
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В мире, Россия, Украина, Прибалтика, Швеция
Швед заподозрил экс-одноклассницу в связах с Россией и убил ее мать
Aftonbladet: житель Швеции посчитал экс-одноклассницу российским агентом и зарезал ее мать
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
В шведском городе Эребру мужчина напал на бывшую одноклассницу, заподозрив в ней российского агента, и зарезал ее мать, оставив на месте преступления записку со словами "слава Украине", пишет газета Aftonbladet
.
Инцидент произошел еще в феврале, но известно об этом стало только сейчас. "Женщина и ее 25-летняя дочь получили очень сильные ножевые ранения в квартире. Мать, которой было за 50, скончалась от полученных травм. Теперь 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство", — сообщает издание.
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По словам пострадавшей, ее бывший одноклассник, которого она не видела много лет, ворвался в квартиру и напал них с ножом.
Сам обвиняемый в ходе допроса заявил, что девушка является российским агентом, которая якобы его преследовала. Он пришел к ней домой для того, чтобы поговорить с ней и убедить отказаться от преследования. По версии мужчины, мать бывшей одноклассницы, напала на него с ножом, а он вынужден был защищаться.
Прокурор Андерс Перссон не увидел никаких оснований для того, чтобы поверить в версию обвиняемого, указав на отсутствие доказательств того, что агрессию проявила женщина.
Издание сообщает, что мужчина оставил на месте преступления окровавленную записку, в которой говорилось: "Она была российским агентом. Слава Украине". По его словам, записка была нужна для того, чтобы в случае его гибели люди знали, кто за этим стоит.
Прокурор назвал обвиняемого психически неуравновешенным. Сам же преступник не отрицает вину, однако считает, что не должен нести уголовную ответственность.
Ранее в МИД России заявили, что физическому насилию и дискриминации в странах Евросоюза подвержены не только россияне, но и говорящие на русском языке граждане Украины
и стран Прибалтики
.
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