https://ria.ru/20230513/sberbank-1871472555.html

В Крыму в ближайшие дни откроют второй офис Сбербанка

В Крыму в ближайшие дни откроют второй офис Сбербанка - РИА Новости, 13.05.2023

В Крыму в ближайшие дни откроют второй офис Сбербанка

Сбербанк в ближайшие дни откроет второй офис на Крымском полуострове – в Севастополе, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:52

2023-05-13T09:52

2023-05-13T09:52

экономика

севастополь

сбербанк россии

республика крым

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сбербанк в ближайшие дни откроет второй офис на Крымском полуострове – в Севастополе, сообщила пресс-служба банка. Первое в Крыму отделение Сбербанка открылось в Ялте в прошлую субботу, оно расположено на площади Советской. "По итогам первых нескольких дней работы нового офиса "Сбера" в центре Ялты мы отмечаем рекордный спрос со стороны крымчан на банковские продукты и сервисы", - рассказали в пресс-службе. За неполные четыре рабочих дня жители полуострова оформили рекордное количество дебетовых и кредитных карт, десятки клиентов открыли вклады, перевыпустили карты, оформили выписки и справки, отметили в банке. Предприятия малого бизнеса открыли более 30 расчетных счетов, оформили бизнес-карты и кредиты, зарплатные проекты, заключили договоры торгового эквайринга. Также несколько предпринимателей открыли с помощью "Сбера" ИП и получили электронную подпись ФНС.

https://ria.ru/20230421/sberbank-1867003843.html

https://ria.ru/20230421/dividendy-1866867065.html

севастополь

республика крым

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экономика, севастополь, сбербанк россии, республика крым