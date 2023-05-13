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В Крыму в ближайшие дни откроют второй офис Сбербанка - РИА Новости, 13.05.2023
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09:52 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/sberbank-1871472555.html
В Крыму в ближайшие дни откроют второй офис Сбербанка
В Крыму в ближайшие дни откроют второй офис Сбербанка - РИА Новости, 13.05.2023
В Крыму в ближайшие дни откроют второй офис Сбербанка
Сбербанк в ближайшие дни откроет второй офис на Крымском полуострове – в Севастополе, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:52
2023-05-13T09:52
экономика
севастополь
сбербанк россии
республика крым
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сбербанк в ближайшие дни откроет второй офис на Крымском полуострове – в Севастополе, сообщила пресс-служба банка. Первое в Крыму отделение Сбербанка открылось в Ялте в прошлую субботу, оно расположено на площади Советской. "По итогам первых нескольких дней работы нового офиса "Сбера" в центре Ялты мы отмечаем рекордный спрос со стороны крымчан на банковские продукты и сервисы", - рассказали в пресс-службе. За неполные четыре рабочих дня жители полуострова оформили рекордное количество дебетовых и кредитных карт, десятки клиентов открыли вклады, перевыпустили карты, оформили выписки и справки, отметили в банке. Предприятия малого бизнеса открыли более 30 расчетных счетов, оформили бизнес-карты и кредиты, зарплатные проекты, заключили договоры торгового эквайринга. Также несколько предпринимателей открыли с помощью "Сбера" ИП и получили электронную подпись ФНС.
https://ria.ru/20230421/sberbank-1867003843.html
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экономика, севастополь, сбербанк россии, республика крым
Экономика, Севастополь, Сбербанк России, Республика Крым
В Крыму в ближайшие дни откроют второй офис Сбербанка

Сбербанк в ближайшие дни откроет второй офис в Севастополе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Сбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сбербанк в ближайшие дни откроет второй офис на Крымском полуострове – в Севастополе, сообщила пресс-служба банка.
«
"В ближайшие дни в Крыму состоится открытие второго офиса "Сбера", в настоящее время ведутся заключительные подготовительные работы. Офис будет располагаться в Севастополе на улице Руднева", - говорится в сообщении.
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Первое в Крыму отделение Сбербанка открылось в Ялте в прошлую субботу, оно расположено на площади Советской. "По итогам первых нескольких дней работы нового офиса "Сбера" в центре Ялты мы отмечаем рекордный спрос со стороны крымчан на банковские продукты и сервисы", - рассказали в пресс-службе.
За неполные четыре рабочих дня жители полуострова оформили рекордное количество дебетовых и кредитных карт, десятки клиентов открыли вклады, перевыпустили карты, оформили выписки и справки, отметили в банке.
Предприятия малого бизнеса открыли более 30 расчетных счетов, оформили бизнес-карты и кредиты, зарплатные проекты, заключили договоры торгового эквайринга. Также несколько предпринимателей открыли с помощью "Сбера" ИП и получили электронную подпись ФНС.
«
"В период между майскими праздниками ялтинский офис стал одним из рекордсменов среди наших офисов в России по количеству обслуживаемых клиентов. В частности, в полтора раза был превышен клиентопоток и более чем в 5 раз объем проведенных операций, по сравнению с аналогичной точкой в другом южном городе", - отмечается в сообщении.
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ЭкономикаСевастопольСбербанк РоссииРеспублика Крым
 
 
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