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"Великая армия". Украинский генерал сделал неожиданное признание о России - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 13.05.2023 (обновлено: 15:36 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/rossiya-1871510282.html
"Великая армия". Украинский генерал сделал неожиданное признание о России
"Великая армия". Украинский генерал сделал неожиданное признание о России - РИА Новости, 13.05.2023
"Великая армия". Украинский генерал сделал неожиданное признание о России
У российских войск есть существенные преимущества, которые осложняют возможности для контрнаступления ВСУ, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:50
2023-05-13T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
москва
киев
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. У российских войск есть существенные преимущества, которые осложняют возможности для контрнаступления ВСУ, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве", — сказал он.По словам военного, киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей. "Я тоже хочу, чтобы наше контрнаступление было успешным, но я трезво смотрю на ситуацию", — подчеркнул он.Украинские власти при этом продолжают говорить о скорой победе, а в случае поражения попытаются обвинить во всем армию. Западные союзники не передали им обещанное количество техники, что еще сильнее осложняет положение ВСУ, подытожил Кривонос.
https://ria.ru/20230513/gerasimov-1871449255.html
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в мире, россия, москва, киев, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Киев, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Великая армия". Украинский генерал сделал неожиданное признание о России

Украинский генерал Кривонос заявил о существенных преимуществах российской армии перед ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. У российских войск есть существенные преимущества, которые осложняют возможности для контрнаступления ВСУ, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".
"На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве", — сказал он.
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По словам военного, киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей.
"Я тоже хочу, чтобы наше контрнаступление было успешным, но я трезво смотрю на ситуацию", — подчеркнул он.
Украинские власти при этом продолжают говорить о скорой победе, а в случае поражения попытаются обвинить во всем армию. Западные союзники не передали им обещанное количество техники, что еще сильнее осложняет положение ВСУ, подытожил Кривонос.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваКиевСергей КривоносВооруженные силы Украины
 
 
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