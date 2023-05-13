https://ria.ru/20230513/rossiya-1871510282.html

"Великая армия". Украинский генерал сделал неожиданное признание о России

"Великая армия". Украинский генерал сделал неожиданное признание о России - РИА Новости, 13.05.2023

"Великая армия". Украинский генерал сделал неожиданное признание о России

У российских войск есть существенные преимущества, которые осложняют возможности для контрнаступления ВСУ, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:50

2023-05-13T14:50

2023-05-13T15:36

специальная военная операция на украине

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москва

киев

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. У российских войск есть существенные преимущества, которые осложняют возможности для контрнаступления ВСУ, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве", — сказал он.По словам военного, киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей. "Я тоже хочу, чтобы наше контрнаступление было успешным, но я трезво смотрю на ситуацию", — подчеркнул он.Украинские власти при этом продолжают говорить о скорой победе, а в случае поражения попытаются обвинить во всем армию. Западные союзники не передали им обещанное количество техники, что еще сильнее осложняет положение ВСУ, подытожил Кривонос.

https://ria.ru/20230513/gerasimov-1871449255.html

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в мире, россия, москва, киев, сергей кривонос, вооруженные силы украины