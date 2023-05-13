https://ria.ru/20230513/rossiya-1871507445.html

Foreign Policy: НАТО устроит "Весенний шторм", чтобы послать сигнал России

Foreign Policy: НАТО устроит "Весенний шторм", чтобы послать сигнал России - РИА Новости, 13.05.2023

Foreign Policy: НАТО устроит "Весенний шторм", чтобы послать сигнал России

НАТО проведет в Эстонии учения "Весенний шторм", чтобы показать мощь и послать сигнал Москве, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:26

2023-05-13T14:26

2023-05-13T19:07

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. НАТО проведет в Эстонии учения "Весенний шторм", чтобы показать мощь и послать сигнал Москве, пишет Foreign Policy. "Маневры, в которых примут участие 14 тысяч военнослужащих из 11 стран, должны продемонстрировать силу блока. Они должны испытать на прочность союзные войска", — говорится в публикации. В статье отмечается, что за время украинского конфликта альянс сделал многое, чтобы "стряхнуть пыль и вернуться к старой работе по коллективной обороне в стиле холодной войны". Но этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить "расшатанные нервы" восточных членов организации, делает вывод издание.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва в течение 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, тогда как альянс неуклонно расширялся и приближался к российским границам.

https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html

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эстония, москва, нато, в мире