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Foreign Policy: НАТО устроит "Весенний шторм", чтобы послать сигнал России - РИА Новости, 13.05.2023
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14:26 13.05.2023 (обновлено: 19:07 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/rossiya-1871507445.html
Foreign Policy: НАТО устроит "Весенний шторм", чтобы послать сигнал России
Foreign Policy: НАТО устроит "Весенний шторм", чтобы послать сигнал России - РИА Новости, 13.05.2023
Foreign Policy: НАТО устроит "Весенний шторм", чтобы послать сигнал России
НАТО проведет в Эстонии учения "Весенний шторм", чтобы показать мощь и послать сигнал Москве, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:26
2023-05-13T19:07
эстония
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. НАТО проведет в Эстонии учения "Весенний шторм", чтобы показать мощь и послать сигнал Москве, пишет Foreign Policy. "Маневры, в которых примут участие 14 тысяч военнослужащих из 11 стран, должны продемонстрировать силу блока. Они должны испытать на прочность союзные войска", — говорится в публикации. В статье отмечается, что за время украинского конфликта альянс сделал многое, чтобы "стряхнуть пыль и вернуться к старой работе по коллективной обороне в стиле холодной войны". Но этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить "расшатанные нервы" восточных членов организации, делает вывод издание.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва в течение 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, тогда как альянс неуклонно расширялся и приближался к российским границам.
https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html
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эстония, москва, нато, в мире
Эстония, Москва, НАТО, В мире
Foreign Policy: НАТО устроит "Весенний шторм", чтобы послать сигнал России

Foreign Policy: НАТО учениями "Весенний шторм" в Эстонии хочет подать сигнал России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. НАТО проведет в Эстонии учения "Весенний шторм", чтобы показать мощь и послать сигнал Москве, пишет Foreign Policy.
"Маневры, в которых примут участие 14 тысяч военнослужащих из 11 стран, должны продемонстрировать силу блока. Они должны испытать на прочность союзные войска", — говорится в публикации.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Вчера, 12:54
В статье отмечается, что за время украинского конфликта альянс сделал многое, чтобы "стряхнуть пыль и вернуться к старой работе по коллективной обороне в стиле холодной войны". Но этого оказалось недостаточно, чтобы успокоить "расшатанные нервы" восточных членов организации, делает вывод издание.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва в течение 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, тогда как альянс неуклонно расширялся и приближался к российским границам.
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