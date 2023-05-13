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В США назвали товар из России, без которого не могут прожить - РИА Новости, 13.05.2023
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12:54 13.05.2023 (обновлено: 15:02 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html
В США назвали товар из России, без которого не могут прожить
В США назвали товар из России, без которого не могут прожить - РИА Новости, 13.05.2023
В США назвали товар из России, без которого не могут прожить
США продолжают зависеть от России в поставках ключевого сырья, пишет Анна Скиннер в статье для издания Newsweek. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:54
2023-05-13T15:02
в мире
россия
сша
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США продолжают зависеть от России в поставках ключевого сырья, пишет Анна Скиннер в статье для издания Newsweek. Автор отмечает, что американские компании дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов. И это означает, что во время конфликта они финансируют как Россию, так и Украину. "По всей территории Соединенных Штатов насчитывается 93 реактора, обеспечивающих пятую часть национальной энергии. Четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, поступает от "Росатома", — пишет Скиннер. Она считает, что ядерная энергия переживает возрождение по мере того, как мир борется с последствиями изменений климата и растущей тревогой по этому поводу.
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в мире, россия, сша, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, США, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В США назвали товар из России, без которого не могут прожить

Автор Newsweek Cкиннер заявила о зависимости США от российского ядерного топлива

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США продолжают зависеть от России в поставках ключевого сырья, пишет Анна Скиннер в статье для издания Newsweek.
«

"Кремль по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны: ядерное топливо. Обогащение урана — узкоспециализированный процесс, который может осуществляться только в определенных странах, таких как Россия. Москва обладает одними из крупнейших в мире запасов урана", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что американские компании дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов. И это означает, что во время конфликта они финансируют как Россию, так и Украину.
"По всей территории Соединенных Штатов насчитывается 93 реактора, обеспечивающих пятую часть национальной энергии. Четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, поступает от "Росатома", — пишет Скиннер.
Она считает, что ядерная энергия переживает возрождение по мере того, как мир борется с последствиями изменений климата и растущей тревогой по этому поводу.
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В миреРоссияСШАМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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