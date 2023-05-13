https://ria.ru/20230513/rossiya-1871495224.html

В США назвали товар из России, без которого не могут прожить

В США назвали товар из России, без которого не могут прожить - РИА Новости, 13.05.2023

В США назвали товар из России, без которого не могут прожить

США продолжают зависеть от России в поставках ключевого сырья, пишет Анна Скиннер в статье для издания Newsweek. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:54

2023-05-13T12:54

2023-05-13T15:02

в мире

россия

сша

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. США продолжают зависеть от России в поставках ключевого сырья, пишет Анна Скиннер в статье для издания Newsweek. Автор отмечает, что американские компании дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов. И это означает, что во время конфликта они финансируют как Россию, так и Украину. "По всей территории Соединенных Штатов насчитывается 93 реактора, обеспечивающих пятую часть национальной энергии. Четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, поступает от "Росатома", — пишет Скиннер. Она считает, что ядерная энергия переживает возрождение по мере того, как мир борется с последствиями изменений климата и растущей тревогой по этому поводу.

https://ria.ru/20230513/berbok-1871471114.html

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в мире, россия, сша, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"