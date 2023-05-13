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Российский ресторанный фестиваль познакомит гостей с новыми заведениями - РИА Новости, 13.05.2023
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Туризм
 
02:54 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/restoran-1871407738.html
Российский ресторанный фестиваль познакомит гостей с новыми заведениями
Российский ресторанный фестиваль познакомит гостей с новыми заведениями - РИА Новости, 13.05.2023
Российский ресторанный фестиваль познакомит гостей с новыми заведениями
Главная гастрономическая платформа страны Российский ресторанный фестиваль (РРФ) во второй раз запустила проект "Новые имена", сообщают организаторы. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T02:54
2023-05-13T02:54
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Главная гастрономическая платформа страны Российский ресторанный фестиваль (РРФ) во второй раз запустила проект "Новые имена", сообщают организаторы.Мероприятие пройдет с 11 до 25 мая в 26 городах страны. В нем примут участие почти 300 заведений, открывшихся за последние полтора года."Для меня это один из самых важных проектов. Я его придумал, чтобы поддержать всех смелых, талантливых и молодых рестораторов. Именно благодаря их упорству индустрия развивается. Рассказать о них, дать новых гостей — и есть главная задача проекта", — говорит основатель РРФ Александр Сысоев.Гости фестиваля смогут попробовать дегустационные сеты из трех-пяти популярных блюд. Цена фиксированная: 1190, 1790 или 2590 рублей.Полный список ресторанов и другие подробности "Новых имен" можно найти на сайте new.foodfestival.ru.
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Туризм, Новости - Туризм, Еда - Туризм, Ресторан, куда сходить , гастрономия
Российский ресторанный фестиваль познакомит гостей с новыми заведениями

Российский ресторанный фестиваль в 26 регионах познакомит гостей с новыми заведениями

© РИА Новости / Марина ПервухинаРесторан на воде
Ресторан на воде - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Марина Первухина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Главная гастрономическая платформа страны Российский ресторанный фестиваль (РРФ) во второй раз запустила проект "Новые имена", сообщают организаторы.
Мероприятие пройдет с 11 до 25 мая в 26 городах страны. В нем примут участие почти 300 заведений, открывшихся за последние полтора года.
"Для меня это один из самых важных проектов. Я его придумал, чтобы поддержать всех смелых, талантливых и молодых рестораторов. Именно благодаря их упорству индустрия развивается. Рассказать о них, дать новых гостей — и есть главная задача проекта", — говорит основатель РРФ Александр Сысоев.
Гости фестиваля смогут попробовать дегустационные сеты из трех-пяти популярных блюд. Цена фиксированная: 1190, 1790 или 2590 рублей.
Полный список ресторанов и другие подробности "Новых имен" можно найти на сайте new.foodfestival.ru.
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