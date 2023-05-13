https://ria.ru/20230513/restoran-1871407738.html

Российский ресторанный фестиваль познакомит гостей с новыми заведениями

Российский ресторанный фестиваль познакомит гостей с новыми заведениями - РИА Новости, 13.05.2023

Российский ресторанный фестиваль познакомит гостей с новыми заведениями

Главная гастрономическая платформа страны Российский ресторанный фестиваль (РРФ) во второй раз запустила проект "Новые имена", сообщают организаторы. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T02:54

2023-05-13T02:54

2023-05-13T02:54

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Главная гастрономическая платформа страны Российский ресторанный фестиваль (РРФ) во второй раз запустила проект "Новые имена", сообщают организаторы.Мероприятие пройдет с 11 до 25 мая в 26 городах страны. В нем примут участие почти 300 заведений, открывшихся за последние полтора года."Для меня это один из самых важных проектов. Я его придумал, чтобы поддержать всех смелых, талантливых и молодых рестораторов. Именно благодаря их упорству индустрия развивается. Рассказать о них, дать новых гостей — и есть главная задача проекта", — говорит основатель РРФ Александр Сысоев.Гости фестиваля смогут попробовать дегустационные сеты из трех-пяти популярных блюд. Цена фиксированная: 1190, 1790 или 2590 рублей.Полный список ресторанов и другие подробности "Новых имен" можно найти на сайте new.foodfestival.ru.

https://ria.ru/20230508/retsepty-1869760732.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, еда - туризм, ресторан, куда сходить , гастрономия