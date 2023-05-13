https://ria.ru/20230513/remont-1871469396.html
В московском метро отремонтируют около 20 станций
В московском метро отремонтируют около 20 станций - РИА Новости, 13.05.2023
В московском метро отремонтируют около 20 станций
Около 20 станций столичного метро отремонтируют, на время работ будут вводиться кратковременные ограничения, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T09:09
2023-05-13T09:09
2023-05-13T09:09
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Около 20 станций столичного метро отремонтируют, на время работ будут вводиться кратковременные ограничения, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "Мы начинаем масштабную программу ремонта станций метро - всего отремонтируем около 20 станций. Мы регулярно поддерживаем в порядке всю инфраструктуру, однако большой объем работ не всегда удается провести в ночные окна", - говорится в сообщении. Уточняется, что на центральных станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий специалисты отремонтируют лестницы, уберут водопроявления, восстановят мраморное и гранитное покрытия. К тому же, они отремонтируют деревянные и металлические элементы, отштукатурят потолки и уберут кабель за стены. "Многие из этих станций работают уже десятки лет. Ограничения будут кратковременными и не доставят много неудобств пассажирам, поскольку большинство станций - пересадочные, а прекращение движения поездов будет проходить исключительно в выходные и в сезон отпусков", - говорится в сообщении. Добавляется, что о каждом ограничении будут информировать отдельно. Работы будут вестись круглосуточно и займут в 8 раз меньше времени по сравнению с ремонтом только по ночам.
https://ria.ru/20230418/blagoustroystvo-1865981794.html
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РИА Новости
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
В московском метро отремонтируют около 20 станций
Около 20 станций столичного метро отремонтируют, на это время будут вводиться ограничения
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Около 20 станций столичного метро отремонтируют, на время работ будут вводиться кратковременные ограничения, сообщили в Telegram-канале
департамента транспорта Москвы.
"Мы начинаем масштабную программу ремонта станций метро - всего отремонтируем около 20 станций. Мы регулярно поддерживаем в порядке всю инфраструктуру, однако большой объем работ не всегда удается провести в ночные окна", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на центральных станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий специалисты отремонтируют лестницы, уберут водопроявления, восстановят мраморное и гранитное покрытия. К тому же, они отремонтируют деревянные и металлические элементы, отштукатурят потолки и уберут кабель за стены.
"Многие из этих станций работают уже десятки лет. Ограничения будут кратковременными и не доставят много неудобств пассажирам, поскольку большинство станций - пересадочные, а прекращение движения поездов будет проходить исключительно в выходные и в сезон отпусков", - говорится в сообщении.
Добавляется, что о каждом ограничении будут информировать отдельно. Работы будут вестись круглосуточно и займут в 8 раз меньше времени по сравнению с ремонтом только по ночам.
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