https://ria.ru/20230513/remont-1871469396.html

В московском метро отремонтируют около 20 станций

В московском метро отремонтируют около 20 станций - РИА Новости, 13.05.2023

В московском метро отремонтируют около 20 станций

Около 20 станций столичного метро отремонтируют, на время работ будут вводиться кратковременные ограничения, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T09:09

2023-05-13T09:09

2023-05-13T09:09

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Около 20 станций столичного метро отремонтируют, на время работ будут вводиться кратковременные ограничения, сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "Мы начинаем масштабную программу ремонта станций метро - всего отремонтируем около 20 станций. Мы регулярно поддерживаем в порядке всю инфраструктуру, однако большой объем работ не всегда удается провести в ночные окна", - говорится в сообщении. Уточняется, что на центральных станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий специалисты отремонтируют лестницы, уберут водопроявления, восстановят мраморное и гранитное покрытия. К тому же, они отремонтируют деревянные и металлические элементы, отштукатурят потолки и уберут кабель за стены. "Многие из этих станций работают уже десятки лет. Ограничения будут кратковременными и не доставят много неудобств пассажирам, поскольку большинство станций - пересадочные, а прекращение движения поездов будет проходить исключительно в выходные и в сезон отпусков", - говорится в сообщении. Добавляется, что о каждом ограничении будут информировать отдельно. Работы будут вестись круглосуточно и займут в 8 раз меньше времени по сравнению с ремонтом только по ночам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы