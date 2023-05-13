https://ria.ru/20230513/rakety-1871464623.html

Политолог отметил необходимость ответа на поставки крылатых ракет Киеву

Политолог отметил необходимость ответа на поставки крылатых ракет Киеву - РИА Новости, 13.05.2023

Политолог отметил необходимость ответа на поставки крылатых ракет Киеву

Ответ России на демонстративные поставки крылатых ракет Киеву обязан быть военным и политико-экономическим в отношении киевского режима и к поставляющим... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:55

2023-05-13T07:55

2023-05-13T07:55

сергей михеев

нато

дмитрий песков

россия

киев

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Ответ России на демонстративные поставки крылатых ракет Киеву обязан быть военным и политико-экономическим в отношении киевского режима и к поставляющим вооружения странам Запада, сказал РИА Новости политолог Сергей Михеев. Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. "Вообще это вещь очень опасная. Наше ПВО, скорее всего, имеет средства борьбы с этими ракетами, но тем не менее. Опасна вот чем: Запад осознанно и демонстративно продвигается по пути слома наших "красных линий", которые мы объявляем, а потом не подтверждаем, что их пересекли. Теперь атаки украинских войск происходят на фоне поставок этих ракет, а еще несколько месяцев назад говорили, что этих поставок не будет, что американцы их не дадут – но вот британцы дали. Думаю, это коллективная позиция НАТО испытывать наши "красные линии". Если мы не ответим на это так, чтобы им больше не хотелось их испытывать, – они и дальше будут двигаться", - сказал Михеев. По мнению эксперта, ответ на эти действия должен быть военным в отношении киевского режима и как минимум экономический и политический в отношении стран, поставляющих Украине вооружения. "Здесь нужно либо качественно переломить ход боевых действий и разгромить киевский режим – скажем, нанести удар по руководству Украины или предпринимать действия в отношении тех стран, которые поставляют это оружие. Но у нас с Британией даже торговля сохраняется, дипотношения не разорваны… Это должны быть действия и военного, и политического, и экономического характера. Со всеми странами, которые поставляют оружие, необходимо разорвать всякие экономические связи. Если необходимо, надо разрывать и дипломатические отношения", - отметил собеседник агентства. "Что касается военной реакции – простая вещь: давайте сделаем так, чтобы ни Зеленский не мог ездить в Европу, ни к нему не могли приезжать европейские лидеры. Уже почти полтора года говорят про транспортную инфраструктуру, мосты, входы, логистику, что Зеленский чувствует себя свободно, но ничего не происходит. Думаю, чем больше мы будем изображать благородство, тем ближе они будут подбираться к самому сердцу", - добавил он.

https://ria.ru/20230512/rakety-1871442828.html

https://ria.ru/20230512/rakety-1871430180.html

россия

киев

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сергей михеев, нато, дмитрий песков, россия, киев, украина