https://ria.ru/20230513/rakety-1871447159.html

Командир "Ахмата" оценил способность переданных ВСУ ракет поменять ход СВО

Командир "Ахмата" оценил способность переданных ВСУ ракет поменять ход СВО - РИА Новости, 13.05.2023

Командир "Ахмата" оценил способность переданных ВСУ ракет поменять ход СВО

Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что нет "такого количества ракет", которое мог бы получить Киев, чтобы поменять ситуацию... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T00:24

2023-05-13T00:24

2023-05-13T00:24

украина

россия

киев

апты алаудинов

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что нет "такого количества ракет", которое мог бы получить Киев, чтобы поменять ситуацию на линии боевого соприкосновения. Командир "Ахмата" добавил, что "новые танки, поставленные на Украину, горят так же красиво, как и прежние". "Для содержания, обслуживания этих танков Украине придется потратить все зарубежные кредиты. Что, впрочем, для нас очень хорошо", - отметил он. "Но самое важное то, что противник не имеет таких ресурсов, которые могли бы поменять исход этой войны в свою пользу. Тех сил и средств, которые сегодня собраны на Украине, недостаточно для того, чтобы повергнуть Россию. Это однозначно", - подчеркнул Алаудинов. Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow дальностью поражения около 250 километров. По данным телеканала CNN, при этом Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа.

https://ria.ru/20230512/spornoe-1871381697.html

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украина, россия, киев, апты алаудинов, дмитрий песков