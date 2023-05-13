https://ria.ru/20230513/raketa-1871505340.html

Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску

Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску - РИА Новости, 13.05.2023

Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску

Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:18

2023-05-13T14:18

2023-05-13T14:30

специальная военная операция на украине

россия

луганск

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в субботу в Минобороны РФ."12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871507702.html

россия

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганск, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность