https://ria.ru/20230513/raketa-1871505340.html
Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску
Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску - РИА Новости, 13.05.2023
Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску
Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:18
2023-05-13T14:18
2023-05-13T14:30
специальная военная операция на украине
россия
луганск
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в субботу в Минобороны РФ."12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871507702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганск, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганск, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску
Минобороны: Киев использовал британскую ракету Storm Shadow для удара по Луганску 12 мая