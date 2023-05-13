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Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 13.05.2023 (обновлено: 14:30 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/raketa-1871505340.html
Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску
Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску - РИА Новости, 13.05.2023
Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску
Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:18
2023-05-13T14:30
специальная военная операция на украине
россия
луганск
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в субботу в Минобороны РФ."12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230513/spetsoperatsiya-1871507702.html
россия
луганск
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россия, луганск, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганск, Киев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны: Киев использовал ракету Storm Shadow для удара по Луганску

Минобороны: Киев использовал британскую ракету Storm Shadow для удара по Луганску 12 мая

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Удар британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по Луганску нанесли два боевых самолета Украины, которые затем были сбиты истребителями России, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам", - сказали в ведомстве.
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