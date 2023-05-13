https://ria.ru/20230513/pvo-1871456842.html

Во Львовской области работают системы ПВО

Во Львовской области работают системы ПВО - РИА Новости, 13.05.2023

Во Львовской области работают системы ПВО

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что в области работает ПВО. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T05:37

2023-05-13T05:37

2023-05-13T05:37

львовская область

ровненская область

львовский городской совет

хмельницкий (город)

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что в области работает ПВО. Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях. Теперь она также звучит во Львовской и Волынской областях. "В области работает ПВО", - написал Зинкевич в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230513/kiev-1871454128.html

львовская область

ровненская область

хмельницкий (город)

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