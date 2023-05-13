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Во Львовской области работают системы ПВО - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:37 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/pvo-1871456842.html
Во Львовской области работают системы ПВО
Во Львовской области работают системы ПВО - РИА Новости, 13.05.2023
Во Львовской области работают системы ПВО
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что в области работает ПВО. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T05:37
2023-05-13T05:37
львовская область
ровненская область
львовский городской совет
хмельницкий (город)
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что в области работает ПВО. Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях. Теперь она также звучит во Львовской и Волынской областях. "В области работает ПВО", - написал Зинкевич в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230513/kiev-1871454128.html
львовская область
ровненская область
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львовская область, ровненская область, львовский городской совет, хмельницкий (город), в мире
Львовская область, Ровненская область, Львовский городской совет, Хмельницкий (город), В мире, Специальная военная операция на Украине
Во Львовской области работают системы ПВО

Депутат Львовского горсовета Зинкевич заявил, что в области работает ПВО

© РИА Новости / Александр ХроленкоЗападная Украина, город Львов
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Александр Хроленко
Западная Украина, город Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что в области работает ПВО.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях. Теперь она также звучит во Львовской и Волынской областях.
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"В области работает ПВО", - написал Зинкевич в телеграм-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовская областьРовненская областьЛьвовский городской советХмельницкий (город)В мире
 
 
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