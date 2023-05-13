https://ria.ru/20230513/pvo-1871456842.html
Во Львовской области работают системы ПВО
Во Львовской области работают системы ПВО - РИА Новости, 13.05.2023
Во Львовской области работают системы ПВО
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что в области работает ПВО. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T05:37
2023-05-13T05:37
2023-05-13T05:37
львовская область
ровненская область
львовский городской совет
хмельницкий (город)
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич заявил, что в области работает ПВО. Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях. Теперь она также звучит во Львовской и Волынской областях. "В области работает ПВО", - написал Зинкевич в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230513/kiev-1871454128.html
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Львовская область, Ровненская область, Львовский городской совет, Хмельницкий (город), В мире, Специальная военная операция на Украине
Во Львовской области работают системы ПВО
Депутат Львовского горсовета Зинкевич заявил, что в области работает ПВО