https://ria.ru/20230513/ptitsy-1871466938.html

В Москву после зимовки вернулись все перелетные птицы

В Москву после зимовки вернулись все перелетные птицы - РИА Новости, 13.05.2023

В Москву после зимовки вернулись все перелетные птицы

Все перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T08:36

2023-05-13T08:36

2023-05-13T11:45

хорошие новости

москва

общество

мосприрода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871006402_0:258:3071:1985_1920x0_80_0_0_2670baf6a6e7d86d9f034907eb31ed47.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Все перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В этом году пернатые возвращались раньше срока", — отметил собеседник агентства.В пресс-службе пояснили, что на днях специалисты ГПБУ "Мосприрода" зафиксировали на природных территориях города чечевицу. Обычно эта птица прилетает последней.

https://ria.ru/20230417/ptitsy-1864712313.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, мосприрода