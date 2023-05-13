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В Москву после зимовки вернулись все перелетные птицы - РИА Новости, 13.05.2023
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Хорошие новости
 
08:36 13.05.2023 (обновлено: 11:45 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/ptitsy-1871466938.html
В Москву после зимовки вернулись все перелетные птицы
В Москву после зимовки вернулись все перелетные птицы - РИА Новости, 13.05.2023
В Москву после зимовки вернулись все перелетные птицы
Все перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:36
2023-05-13T11:45
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мосприрода
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Все перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В этом году пернатые возвращались раньше срока", — отметил собеседник агентства.В пресс-службе пояснили, что на днях специалисты ГПБУ "Мосприрода" зафиксировали на природных территориях города чечевицу. Обычно эта птица прилетает последней.
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москва, общество, мосприрода
Хорошие новости, Москва, Общество, Мосприрода
В Москву после зимовки вернулись все перелетные птицы

Мосприрода: все перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки раньше срока

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖуравлиный клин
Журавлиный клин - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Все перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В этом году пернатые возвращались раньше срока", — отметил собеседник агентства.
В пресс-службе пояснили, что на днях специалисты ГПБУ "Мосприрода" зафиксировали на природных территориях города чечевицу. Обычно эта птица прилетает последней.
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