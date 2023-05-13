https://ria.ru/20230513/pshenitsa-1871528734.html
Аграрии Самарской области зарегистрировали новый сорт озимой пшеницы
Аграрии Самарской области зарегистрировали новый сорт озимой пшеницы - РИА Новости, 13.05.2023
Аграрии Самарской области зарегистрировали новый сорт озимой пшеницы
Аграрии предприятия "Кошелевский посад" в Самарской области впервые вывели новый сорт твердой озимой пшеницы, сообщает департамент информационной политики... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:12
2023-05-13T17:12
2023-05-13T17:12
самарская область
экономика
сызранский район
дмитрий азаров
новости компаний - экономика
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САМАРА, 13 мая – РИА Новости. Аграрии предприятия "Кошелевский посад" в Самарской области впервые вывели новый сорт твердой озимой пшеницы, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Новый сорт пшеницы "Кошелевская" был представлен губернатору области Дмитрию Азарову во время его рабочей поездки в Сызранский район.Как сообщил учредитель предприятия Иван Сиваков, по зимостойкости новый сорт приближается к мягкой озимой пшенице, обладая при этом всеми качественными преимуществами твердой: по содержанию белка, клейковины, стекловидности.У озимой твердой пшеницы этого сорта высокая степень засухоустойчивости. Кроме этого, она высокоустойчива к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна в колосе, а также к основным болезням колосовых."Мы вывели твердую пшеницу первого класса и в этом году будем ее размножать, чтобы пополнять семенной фонд аграриев региона. Наш сорт показал хорошую урожайность – 63 центнера с одного гектара", – приводятся в сообщении слова Сивакова.В минувшем году сорт показал достойный результат на государственных испытаниях и внесён в госреестр. Мука из такой пшеницы подойдет для производства макаронных изделий.Всего во владении хозяйства находится более 8 тысяч гектаров земли. Из них 7 тысяч отведено под растениеводство, а еще 1200 гектаров – под ягоды и фрукты.По словам учредителя "Кошелевского посада", в настоящее время в хозяйстве 600 гектаров плодоносящих садов, их площадь планируется увеличить еще на 300 гектаров. На предприятии рассчитывают получать 35 тысяч тонн товарного яблока.Глава региона поинтересовался, как на работе предприятия сказались беспрецедентные санкции, которые были введены со стороны недружественных государств."Мы вовремя закупили все необходимое сырье, запчасти для оборудования, сработав на опережение. И сейчас мы оказались в плюсе, потому что спрос на нашу продукцию, в том числе на консервированную, вырос", – пояснил учредитель предприятия.
https://ria.ru/20230330/livan-1861737383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, экономика, сызранский район, дмитрий азаров, новости компаний - экономика
Самарская область, Экономика, Сызранский район, Дмитрий Азаров, Новости компаний - Экономика
Аграрии Самарской области зарегистрировали новый сорт озимой пшеницы
Аграрии самарского предприятия "Кошелевский посад" вывели новый сорт твердой пшеницы
САМАРА, 13 мая – РИА Новости. Аграрии предприятия "Кошелевский посад" в Самарской области впервые вывели новый сорт твердой озимой пшеницы, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
Новый сорт пшеницы "Кошелевская" был представлен губернатору области Дмитрию Азарову
во время его рабочей поездки в Сызранский район
.
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Как сообщил учредитель предприятия Иван Сиваков, по зимостойкости новый сорт приближается к мягкой озимой пшенице, обладая при этом всеми качественными преимуществами твердой: по содержанию белка, клейковины, стекловидности.
У озимой твердой пшеницы этого сорта высокая степень засухоустойчивости. Кроме этого, она высокоустойчива к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна в колосе, а также к основным болезням колосовых.
"Мы вывели твердую пшеницу первого класса и в этом году будем ее размножать, чтобы пополнять семенной фонд аграриев региона. Наш сорт показал хорошую урожайность – 63 центнера с одного гектара", – приводятся в сообщении слова Сивакова.
В минувшем году сорт показал достойный результат на государственных испытаниях и внесён в госреестр. Мука из такой пшеницы подойдет для производства макаронных изделий.
Всего во владении хозяйства находится более 8 тысяч гектаров земли. Из них 7 тысяч отведено под растениеводство, а еще 1200 гектаров – под ягоды и фрукты.
По словам учредителя "Кошелевского посада", в настоящее время в хозяйстве 600 гектаров плодоносящих садов, их площадь планируется увеличить еще на 300 гектаров. На предприятии рассчитывают получать 35 тысяч тонн товарного яблока.
Глава региона поинтересовался, как на работе предприятия сказались беспрецедентные санкции, которые были введены со стороны недружественных государств.
"Мы вовремя закупили все необходимое сырье, запчасти для оборудования, сработав на опережение. И сейчас мы оказались в плюсе, потому что спрос на нашу продукцию, в том числе на консервированную, вырос", – пояснил учредитель предприятия.
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