https://ria.ru/20230513/programmy-1871526045.html

Мезенцев рассказал о реализации союзных программ

Мезенцев рассказал о реализации союзных программ - РИА Новости, 13.05.2023

Мезенцев рассказал о реализации союзных программ

Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что за период действия договора о создании СГ реализовано 82... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:56

2023-05-13T16:56

2023-05-13T18:29

союзное государство

россия

дмитрий мезенцев

белоруссия

евразийский экономический союз

снг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что за период действия договора о создании СГ реализовано 82 союзные программы на общую сумму 56,7 миллиарда рублей."Помимо 28 союзных программ как плана взаимодействия в экономической сфере существуют (научно-технические – ред.) программы Союзного государства, которые с 2000 года финансируются из союзного бюджета. За период действия союзного договора (договор о создании Союзного государства подписан 8 декабря 1999 года, вступил в силу 26 января 2000 года – ред.) реализованы 82 союзные программы на общую сумму 56,7 миллиарда российских рублей", - сказал госсекретарь, выступая на Петербургском международном юридическом форуме в субботу.Он уточнил, что эти программы реализованы в сферах микроэлектроники и электроники, здравоохранения, материаловедения. "Хочу сделать акцент на сфере исследования космического пространства", - продолжил Мезенцев. Он отметил, что на орбите уже работает белорусско-российский спутник дистанционного зондирования земли, планируется создание еще одного с улучшенным разрешением съемки, информация с которого будет использоваться как народным хозяйством двух стран, там и силовым блоком."Мы видим, что практика работы в рамках ЕАЭС, СНГ осовременивается, учитывает ситуацию на международной арене, последовательно развивается. Мы считаем, что тот задел, те наработанные результаты, которые есть в Союзном государстве, во многом являются примером, пионерскими для ЕАЭС и СНГ. А если это так, то мы должны сделать все возможное, чтобы в ближайшие годы, вчитавшись в положения союзного договора, действующей нормативной базы, говорить о возможности ее совершенствования там, где это необходимо и значимо, о движении вперед", - сказал Мезенцев.Он рассказал, что планируется провести работу по анализу положений нормативной базы двух государств. "Это не касается положений союзного договора, но касается осовременивания нормативной базы, в том числе более плотного взаимодействия с министерствами и ведомствами, которые все более и более готовы сближать свои подзаконные акты в рамках единой экономической стратегии", - добавил госсекретарь.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230512/partnerstvo-1871310531.html

https://ria.ru/20230512/vts-1871173460.html

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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия, евразийский экономический союз, снг