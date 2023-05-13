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Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 13.05.2023
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03:22 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/prognoz-1871453566.html
Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных
Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 13.05.2023
Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных
На выходных в Центральной России потеплеет до 23 градусов, в воскресенье температурный фон будет в районе 17-19 градусов, осадков не ожидается, рассказал РИА... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T03:22
2023-05-13T03:22
общество
москва
краснодарский край
роман вильфанд
гидрометцентр
день победы
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На выходных в Центральной России потеплеет до 23 градусов, в воскресенье температурный фон будет в районе 17-19 градусов, осадков не ожидается, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода будет выше климатической нормы примерно на 2 градуса для северных регионов Центрального федерального округа и около нормы для Черноземья. Синоптик также сообщил, что в воскресенье днем температура в ЦФО немного понизится - до 17-19 градусов. Он отметил, что осадков на выходных не ожидается. "На юге все-таки нормы другие, поэтому там температуры ниже многолетних значений примерно на пару градусов. Это касается и субботы, и воскресенья, и последующих дней. Краснодарский край, Ставрополье – там температура будет такая же, как в Москве", - добавил Вильфанд.
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общество, москва, краснодарский край, роман вильфанд, гидрометцентр, день победы
Общество, Москва, Краснодарский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, День Победы
Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных

Вильфанд: на выходных в Центральной России потеплеет до 23 градусов, осадков не ожидается

© iStock.com / miniseriesЖенщина гуляет с ребенком
Женщина гуляет с ребенком - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© iStock.com / miniseries
Женщина гуляет с ребенком . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На выходных в Центральной России потеплеет до 23 градусов, в воскресенье температурный фон будет в районе 17-19 градусов, осадков не ожидается, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«
"Уже завтра в Москве и сопредельных областях температура будет вполне комфортная. Во-первых, ночью от 6 до 10 градусов, во-вторых, днем – 20-22, даже до 23 градусов", - сказал Вильфанд.
По его словам, такая погода будет выше климатической нормы примерно на 2 градуса для северных регионов Центрального федерального округа и около нормы для Черноземья.
Синоптик также сообщил, что в воскресенье днем температура в ЦФО немного понизится - до 17-19 градусов. Он отметил, что осадков на выходных не ожидается.
"На юге все-таки нормы другие, поэтому там температуры ниже многолетних значений примерно на пару градусов. Это касается и субботы, и воскресенья, и последующих дней. Краснодарский край, Ставрополье – там температура будет такая же, как в Москве", - добавил Вильфанд.
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ОбществоМоскваКраснодарский крайРоман ВильфандГидрометцентрДень Победы
 
 
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