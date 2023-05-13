https://ria.ru/20230513/prognoz-1871453566.html

Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных

Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 13.05.2023

Жителям Центральной России рассказали о погоде на выходных

На выходных в Центральной России потеплеет до 23 градусов, в воскресенье температурный фон будет в районе 17-19 градусов, осадков не ожидается, рассказал РИА... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T03:22

2023-05-13T03:22

2023-05-13T03:22

общество

москва

краснодарский край

роман вильфанд

гидрометцентр

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865425803_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_62b158d4e5fb9a9a98b1e06907e2dd34.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На выходных в Центральной России потеплеет до 23 градусов, в воскресенье температурный фон будет в районе 17-19 градусов, осадков не ожидается, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода будет выше климатической нормы примерно на 2 градуса для северных регионов Центрального федерального округа и около нормы для Черноземья. Синоптик также сообщил, что в воскресенье днем температура в ЦФО немного понизится - до 17-19 градусов. Он отметил, что осадков на выходных не ожидается. "На юге все-таки нормы другие, поэтому там температуры ниже многолетних значений примерно на пару градусов. Это касается и субботы, и воскресенья, и последующих дней. Краснодарский край, Ставрополье – там температура будет такая же, как в Москве", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20230426/vilfand-1867759317.html

москва

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, краснодарский край, роман вильфанд, гидрометцентр, день победы