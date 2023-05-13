https://ria.ru/20230513/prilepin-1871493805.html

Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области

Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области - РИА Новости, 13.05.2023

Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале написал, что операция сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду", писателя... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:43

2023-05-13T12:43

2023-05-13T12:52

нижегородская область

подрыв автомобиля захара прилепина

захар прилепин

глеб никитин

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале написал, что операция сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду", писателя Захара Прилепина прошла штатно, все стабильно."Про операцию Захара. Все штатно и стабильно. Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга - объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)", - написал Никитин в своем телеграм-канале.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.

https://ria.ru/20230512/prilepin-1871372502.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, глеб никитин, происшествия