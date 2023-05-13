https://ria.ru/20230513/prilepin-1871493805.html
Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области
Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области - РИА Новости, 13.05.2023
Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале написал, что операция сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду", писателя... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:43
2023-05-13T12:43
2023-05-13T12:52
нижегородская область
подрыв автомобиля захара прилепина
захар прилепин
глеб никитин
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале написал, что операция сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду", писателя Захара Прилепина прошла штатно, все стабильно."Про операцию Захара. Все штатно и стабильно. Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга - объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)", - написал Никитин в своем телеграм-канале.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
https://ria.ru/20230512/prilepin-1871372502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, глеб никитин, происшествия
Нижегородская область, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Происшествия
Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области сообщил, что операция Прилепина прошла штатно и стабильно
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале
написал, что операция сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду", писателя Захара Прилепина прошла штатно, все стабильно.
"Про операцию Захара. Все штатно и стабильно. Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга - объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)", - написал Никитин в своем телеграм-канале.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног