Рейтинг@Mail.ru
Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 13.05.2023 (обновлено: 12:52 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/prilepin-1871493805.html
Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области
Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области - РИА Новости, 13.05.2023
Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале написал, что операция сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду", писателя... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:43
2023-05-13T12:52
нижегородская область
подрыв автомобиля захара прилепина
захар прилепин
глеб никитин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185073_0:105:2821:1692_1920x0_80_0_0_b373acb1129f85bc00b39e2640014af4.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале написал, что операция сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду", писателя Захара Прилепина прошла штатно, все стабильно."Про операцию Захара. Все штатно и стабильно. Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга - объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)", - написал Никитин в своем телеграм-канале.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
https://ria.ru/20230512/prilepin-1871372502.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870185073_291:0:2821:1898_1920x0_80_0_0_2995b414aab66767ebc8245d35abb41f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, глеб никитин, происшествия
Нижегородская область, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Происшествия
Операция Прилепина прошла штатно, заявил глава Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области сообщил, что операция Прилепина прошла штатно и стабильно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале написал, что операция сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду", писателя Захара Прилепина прошла штатно, все стабильно.
"Про операцию Захара. Все штатно и стабильно. Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в восемь рук (четыре хирурга - объединенная команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)", - написал Никитин в своем телеграм-канале.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног. В пятницу в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Прилепину успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног
12 мая, 17:07
 
Нижегородская областьПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаЗахар ПрилепинГлеб НикитинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала