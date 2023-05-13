https://ria.ru/20230513/prestupleniya-1871520328.html

Бастрыкин назвал три основные черты подростковой преступности

Бастрыкин назвал три основные черты подростковой преступности - РИА Новости, 13.05.2023

Бастрыкин назвал три основные черты подростковой преступности

СК РФ фиксирует, что подростки, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, все чаще стали совершать экстремистские, тяжкие и особо... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:11

2023-05-13T16:11

2023-05-13T16:15

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. СК РФ фиксирует, что подростки, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, все чаще стали совершать экстремистские, тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он также добавил, что СК фиксирует и рост экстремистских преступлений, совершенных молодежью. В качестве примера председатель СК РФ рассказал о девочке, которую жестоко, в том числе ногами, избивали другие три девочки. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230510/diversii-1870821479.html

россия

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество