https://ria.ru/20230513/prestupleniya-1871520328.html
Бастрыкин назвал три основные черты подростковой преступности
Бастрыкин назвал три основные черты подростковой преступности - РИА Новости, 13.05.2023
Бастрыкин назвал три основные черты подростковой преступности
СК РФ фиксирует, что подростки, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, все чаще стали совершать экстремистские, тяжкие и особо... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:11
2023-05-13T16:11
2023-05-13T16:15
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. СК РФ фиксирует, что подростки, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, все чаще стали совершать экстремистские, тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он также добавил, что СК фиксирует и рост экстремистских преступлений, совершенных молодежью. В качестве примера председатель СК РФ рассказал о девочке, которую жестоко, в том числе ногами, избивали другие три девочки. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Бастрыкин назвал три основные черты подростковой преступности
Бастрыкин: подростки все чаще совершают экстремистские и тяжкие преступления
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. СК РФ фиксирует, что подростки, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, все чаще стали совершать экстремистские, тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
«
"Мы отмечаем тенденцию, когда тяжкие и особо тяжкие преступления совершаются практически детьми, то есть лицами, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности", - сказал он, выступая в ходе сессии "Бесогон и право" на полях ПМЮФ.
Он также добавил, что СК фиксирует и рост экстремистских преступлений, совершенных молодежью.
«
"И третья тенденция, очень характерная для сегодняшнего времени, - это жестокость и желание унизить жертву преступления", - сказал Бастрыкин.
В качестве примера председатель СК РФ рассказал о девочке, которую жестоко, в том числе ногами, избивали другие три девочки.
«
"И самое главное, эту сцену унижения и причинения боли выкладывают в интернет", - добавил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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