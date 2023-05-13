https://ria.ru/20230513/pozhary-1871453808.html
Перечислены регионы, где сохраняется наивысший класс пожарной опасности
Перечислены регионы, где сохраняется наивысший класс пожарной опасности - РИА Новости, 13.05.2023
Перечислены регионы, где сохраняется наивысший класс пожарной опасности
Самый высокий, пятый класс пожарной опасности сохраняется в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской областях и охватывает новые площади в Хабаровском крае и... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T03:34
2023-05-13T03:34
2023-05-13T03:35
происшествия
хабаровский край
еврейская автономная область
роман вильфанд
гидрометцентр
новосибирская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самый высокий, пятый класс пожарной опасности сохраняется в Тюменской, Омской, Томской, Новосибирской областях и охватывает новые площади в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По данным "Авиалесоохраны", режим ЧС введен на всей территории Тюменской области и Еврейской АО, а также в Крутинском муниципальном районе Омской области, в Хабаровском и Амурском муниципальных районах Хабаровского края. В зависимости от метеорологических условий пожарную опасность в лесах подразделяют на первый класс (степень пожарной опасности отсутствует), второй (малая пожарная опасность), третий (средняя пожарная опасность), четвертый (высокая пожарная опасность) и пятый (чрезвычайная пожарная опасность).
https://ria.ru/20230513/mchs-1871452932.html
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происшествия, хабаровский край, еврейская автономная область, роман вильфанд, гидрометцентр, новосибирская область, природные пожары в россии
Происшествия, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Новосибирская область, Природные пожары в России
Перечислены регионы, где сохраняется наивысший класс пожарной опасности
Вильфанд: наивысший класс пожарной опасности сохраняется в регионах западной Сибири