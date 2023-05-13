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В Тольятти усилили группировку по тушению пожара в покрасочном цехе завода
В Тольятти усилили группировку по тушению пожара в покрасочном цехе завода - РИА Новости, 13.05.2023
В Тольятти усилили группировку по тушению пожара в покрасочном цехе завода
Группировка по тушению покрасочного цеха предприятия "Феррони" в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 6 тысяч "квадратов", усилена средствами... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T23:52
2023-05-13T23:52
2023-05-13T23:52
происшествия
тольятти
россия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
куйбышевазот
транснефть
дмитрий азаров
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Группировка по тушению покрасочного цеха предприятия "Феррони" в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 6 тысяч "квадратов", усилена средствами компаний "Куйбышевазот" и "Транснефть", сообщил губернатор области Дмитрий Азаров. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где горит цех на площади 6 тысяч квадратных метров, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По данным МЧС РФ, в горящем цехе частично обрушилась кровля. К тушению огня привлечен пожарный поезд. "Все силы направляем на то, чтобы остановить распространение пожара, не допустить большего ущерба. Привлекаем для тушения дополнительные силы и средства. Откликнулось руководство компаний "Куйбышевазот", "Транснефть" - их средства усилят группировку МЧС", - процитировали РИА Новости слова Азарова в пресс-службе главы региона. В пресс-службе уточнили, что о пожаре на предприятии "Феррони" в Тольятти незамедлительно доложили губернатору. "Дмитрий Азаров находится в постоянном контакте с МЧС, сотрудники ведомства принимают максимальные усилия по тушению огня", - отметила собеседница агентства. Как сообщается в телеграм-канале МЧС России, к тушению огня в Тольятти привлечены 314 человек и 69 единиц техники.
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происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), куйбышевазот, транснефть, дмитрий азаров
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), КуйбышевАзот, Транснефть, Дмитрий Азаров
В Тольятти усилили группировку по тушению пожара в покрасочном цехе завода
В Тольятти усилили группировку по тушению пожара в покрасочном цехе завода "Феррони"