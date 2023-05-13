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В Тольятти в горящем цехе частично обрушилась кровля
В Тольятти в горящем цехе частично обрушилась кровля - РИА Новости, 13.05.2023
В Тольятти в горящем цехе частично обрушилась кровля
Кровля частично обрушилась в горящем покрасочном цехе предприятия по производству дверей и окон в Тольятти, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T23:14
2023-05-13T23:14
2023-05-13T23:14
происшествия
тольятти
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самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кровля частично обрушилась в горящем покрасочном цехе предприятия по производству дверей и окон в Тольятти, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Произошло частичное обрушение кровли в покрасочном цехе предприятия по производству дверей и окон в Тольятти. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек ", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе главка МЧС по региону сообщили, что площадь пожара в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области выросла до 6 тысяч "квадратов", пострадавших нет, пожару присвоен повышенный третий ранг вызова.
https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html
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происшествия, тольятти, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Россия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тольятти в горящем цехе частично обрушилась кровля
В Тольятти в горящем цехе по производству дверей и окон частично обрушилась кровля