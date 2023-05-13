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Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха под Самарой
Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха под Самарой - РИА Новости, 13.05.2023
Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха под Самарой
Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха предприятия в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 6 тысяч "квадратов", сообщили в главке... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T23:12
2023-05-13T23:12
2023-05-13T23:12
происшествия
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха предприятия в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 6 тысяч "квадратов", сообщили в главке МЧС по региону. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где горит цех на площади 6000 квадратных метров, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". "В качестве дополнительных сил и средств привлечены ПНС (пожарная насосная станция), АР (рукавный автомобиль) и пожарный поезд со станции "Самара", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самарская область, коммерческая недвижимость
Происшествия, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Самарская область, Коммерческая недвижимость
Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха под Самарой
В Тольятти к тушению покрасочного цеха дверного завода привлекли пожарный поезд