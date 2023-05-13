https://ria.ru/20230513/pozhar-1871569007.html

Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха под Самарой

Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха под Самарой - РИА Новости, 13.05.2023

Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха под Самарой

Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха предприятия в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 6 тысяч "квадратов", сообщили в главке... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T23:12

2023-05-13T23:12

2023-05-13T23:12

происшествия

тольятти

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

самарская область

коммерческая недвижимость

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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Пожарный поезд привлекли к тушению покрасочного цеха предприятия в городе Тольятти Самарской области, где огонь охватил 6 тысяч "квадратов", сообщили в главке МЧС по региону. Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где горит цех на площади 6000 квадратных метров, проводилась эвакуация 15 человек, никто не пострадал. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони". "В качестве дополнительных сил и средств привлечены ПНС (пожарная насосная станция), АР (рукавный автомобиль) и пожарный поезд со станции "Самара", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20230513/moskva-1871530561.html

тольятти

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происшествия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, самарская область, коммерческая недвижимость