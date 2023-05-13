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Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6000 "квадратов" - РИА Новости, 13.05.2023
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22:57 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/pozhar-1871567916.html
Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6000 "квадратов"
Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6000 "квадратов" - РИА Новости, 13.05.2023
Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6000 "квадратов"
Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области выросла до 6 тысяч "квадратов", пострадавших нет, пожару присвоен повышенный... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T22:57
2023-05-13T22:57
происшествия
тольятти
самарская область
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области выросла до 6 тысяч "квадратов", пострадавших нет, пожару присвоен повышенный третий ранг вызова, сообщили в главке МЧС по региону.Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где происходило горение цеха на площади 1000 квадратных метров, проводилась эвакуация. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони"."Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова - пожар №3, происходит открытое горение цеха, площадь пожара 6 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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происшествия, тольятти, самарская область
Происшествия, Тольятти, Самарская область
Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6000 "квадратов"

Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти Самарской области выросла до 6000 "квадратов"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Площадь пожара в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области выросла до 6 тысяч "квадратов", пострадавших нет, пожару присвоен повышенный третий ранг вызова, сообщили в главке МЧС по региону.
Ранее в главке МЧС сообщили, что в 22.22 (21.22 мск) субботы поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: городской округ Тольятти, Поволжское шоссе, 3, где происходило горение цеха на площади 1000 квадратных метров, проводилась эвакуация. По указанному адресу находится производственная площадка крупнейшего в России и в Европе завода по производству входных металлических дверей "Феррони".
"Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова - пожар №3, происходит открытое горение цеха, площадь пожара 6 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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