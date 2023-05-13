https://ria.ru/20230513/pozhar-1871514960.html

На стройке в центре Москвы загорелся мусор

На стройке в центре Москвы загорелся мусор - РИА Новости, 13.05.2023

На стройке в центре Москвы загорелся мусор

Пожар на стройке произошел на Тверской улице в центре Москвы, горел строительный мусор, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T15:26

2023-05-13T15:26

2023-05-13T15:39

происшествия

москва

тверская улица

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Пожар на стройке произошел на Тверской улице в центре Москвы, горел строительный мусор, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Возгорание произошло по адресу: Тверская улица, 22. По словам корреспондента РИА Новости, из-за возгорания на какое-то время была перекрыта вся Тверская улица. "Происходит возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане строящегося здания", - сообщили в пресс-службе. В 15.12 открытое горение уже было сбито. "Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в пресс-службе.В телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщили, что "движение в сторону области осуществляется по одной полосе".

https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html

москва

тверская улица

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происшествия, москва, тверская улица