https://ria.ru/20230513/pozhar-1871514960.html
На стройке в центре Москвы загорелся мусор
На стройке в центре Москвы загорелся мусор - РИА Новости, 13.05.2023
На стройке в центре Москвы загорелся мусор
Пожар на стройке произошел на Тверской улице в центре Москвы, горел строительный мусор, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:26
2023-05-13T15:26
2023-05-13T15:39
происшествия
москва
тверская улица
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Пожар на стройке произошел на Тверской улице в центре Москвы, горел строительный мусор, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Возгорание произошло по адресу: Тверская улица, 22. По словам корреспондента РИА Новости, из-за возгорания на какое-то время была перекрыта вся Тверская улица. "Происходит возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане строящегося здания", - сообщили в пресс-службе. В 15.12 открытое горение уже было сбито. "Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в пресс-службе.В телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщили, что "движение в сторону области осуществляется по одной полосе".
https://ria.ru/20230425/pozhary-1867523697.html
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происшествия, москва, тверская улица
Происшествия, Москва, Тверская улица
На стройке в центре Москвы загорелся мусор
В центре Москвы загорелся строительный мусор, движение по Тверской полностью перекрыли
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости.
Пожар на стройке произошел на Тверской улице в центре Москвы, горел строительный мусор, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе
столичного главка МЧС.
Возгорание произошло по адресу: Тверская улица, 22. По словам корреспондента РИА Новости, из-за возгорания на какое-то время была перекрыта вся Тверская улица.
"Происходит возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане строящегося здания", - сообщили в пресс-службе.
В 15.12 открытое горение уже было сбито.
"Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в пресс-службе.
В телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщили, что "движение в сторону области осуществляется по одной полосе".
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