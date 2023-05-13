Рейтинг@Mail.ru
Двое детей, оставшихся дома одни, погибли при пожаре в Саратовской области - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/pozhar-1871509775.html
Двое детей, оставшихся дома одни, погибли при пожаре в Саратовской области
Двое детей, оставшихся дома одни, погибли при пожаре в Саратовской области - РИА Новости, 13.05.2023
Двое детей, оставшихся дома одни, погибли при пожаре в Саратовской области
Следователи проводят проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Аркадакском районе Саратовской области, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:48
2023-05-13T14:48
происшествия
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
аркадакский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Аркадакском районе Саратовской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "По предварительным данным, 13 мая 2023 года обнаружено возгорание частного дома, расположенного на улице Центральной села Ольшанки Аркадакского района. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. В доме было обнаружено тело шестилетнего мальчика, четырехлетний мальчик госпитализирован…, скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. Уточняется, что дети в момент возгорания находились в доме одни. Прокуратура региона в своем телеграм-канале отметила, что надзорное ведомство проведет проверку, даст оценку принятых мер профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230513/pozhary-1871453808.html
саратовская область
россия
аркадакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), аркадакский район
Происшествия, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Аркадакский район
Двое детей, оставшихся дома одни, погибли при пожаре в Саратовской области

В Саратовской области двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Ольшанка

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Аркадакском районе Саратовской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.
"По предварительным данным, 13 мая 2023 года обнаружено возгорание частного дома, расположенного на улице Центральной села Ольшанки Аркадакского района. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. В доме было обнаружено тело шестилетнего мальчика, четырехлетний мальчик госпитализирован…, скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дети в момент возгорания находились в доме одни.
Прокуратура региона в своем телеграм-канале отметила, что надзорное ведомство проведет проверку, даст оценку принятых мер профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Перечислены регионы, где сохраняется наивысший класс пожарной опасности
Вчера, 03:34
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Аркадакский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала