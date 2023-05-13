https://ria.ru/20230513/pozhar-1871509775.html

Двое детей, оставшихся дома одни, погибли при пожаре в Саратовской области

Двое детей, оставшихся дома одни, погибли при пожаре в Саратовской области - РИА Новости, 13.05.2023

Двое детей, оставшихся дома одни, погибли при пожаре в Саратовской области

Следователи проводят проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Аркадакском районе Саратовской области, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:48

2023-05-13T14:48

2023-05-13T14:48

происшествия

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

аркадакский район

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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели двоих детей при пожаре в частном доме в Аркадакском районе Саратовской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "По предварительным данным, 13 мая 2023 года обнаружено возгорание частного дома, расположенного на улице Центральной села Ольшанки Аркадакского района. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. В доме было обнаружено тело шестилетнего мальчика, четырехлетний мальчик госпитализирован…, скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении. Уточняется, что дети в момент возгорания находились в доме одни. Прокуратура региона в своем телеграм-канале отметила, что надзорное ведомство проведет проверку, даст оценку принятых мер профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230513/pozhary-1871453808.html

саратовская область

россия

аркадакский район

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происшествия, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), аркадакский район