https://ria.ru/20230513/pozhar-1871466629.html

На Украине сообщили о пожаре на одном из объектов в Хмельницкой области

На Украине сообщили о пожаре на одном из объектов в Хмельницкой области - РИА Новости, 13.05.2023

На Украине сообщили о пожаре на одном из объектов в Хмельницкой области

В Хмельницкой области горит объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале мэр областного центра Александр Симчишин. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T08:35

2023-05-13T08:35

2023-05-13T17:15

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Хмельницкой области горит объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале мэр областного центра Александр Симчишин. "Пожар продолжается", — написал он. Кроме того, по словам мэра, в Хмельницком повреждены административные здания и промышленные объекты.О взрывах в Хмельницкой области и повреждении объекта критической инфраструктуры заявила ранее региональная военная администрация. Какой именно это объект, не называется, говорится только, что он находится "вне населенных пунктов". Украинское издание "Страна" публикует видео мощного пожара.Позже Министерство энергетики Украины уточнило, что в Хмельницкой области повреждено здание энергетического объекта. В Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях десятки тысяч жителей остались без света.Минувшей ночью практически на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, в том числе в западных областях — Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской. Позже СМИ сообщали о взрывах в разных регионах. В частности, в Николаеве получило повреждение промышленное предприятие. Кроме того, Украинские железные дороги объявили о существенной задержке не менее пяти поездов.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230513/povrezhdenie-1871467882.html

https://ria.ru/20230513/kiev-1871454128.html

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