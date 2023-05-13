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На Украине сообщили о пожаре на одном из объектов в Хмельницкой области - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 13.05.2023 (обновлено: 17:15 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/pozhar-1871466629.html
На Украине сообщили о пожаре на одном из объектов в Хмельницкой области
На Украине сообщили о пожаре на одном из объектов в Хмельницкой области - РИА Новости, 13.05.2023
На Украине сообщили о пожаре на одном из объектов в Хмельницкой области
В Хмельницкой области горит объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале мэр областного центра Александр Симчишин. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T08:35
2023-05-13T17:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Хмельницкой области горит объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале мэр областного центра Александр Симчишин. "Пожар продолжается", — написал он. Кроме того, по словам мэра, в Хмельницком повреждены административные здания и промышленные объекты.О взрывах в Хмельницкой области и повреждении объекта критической инфраструктуры заявила ранее региональная военная администрация. Какой именно это объект, не называется, говорится только, что он находится "вне населенных пунктов". Украинское издание "Страна" публикует видео мощного пожара.Позже Министерство энергетики Украины уточнило, что в Хмельницкой области повреждено здание энергетического объекта. В Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях десятки тысяч жителей остались без света.Минувшей ночью практически на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, в том числе в западных областях — Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской. Позже СМИ сообщали о взрывах в разных регионах. В частности, в Николаеве получило повреждение промышленное предприятие. Кроме того, Украинские железные дороги объявили о существенной задержке не менее пяти поездов.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230513/povrezhdenie-1871467882.html
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в мире, украина, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город)
На Украине сообщили о пожаре на одном из объектов в Хмельницкой области

Мэр Симчишин сообщил о пожаре на одном из объектов инфраструктуры в Хмельницкой области

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Хмельницкой области горит объект критической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале мэр областного центра Александр Симчишин.
"Пожар продолжается", — написал он.
Кроме того, по словам мэра, в Хмельницком повреждены административные здания и промышленные объекты.
О взрывах в Хмельницкой области и повреждении объекта критической инфраструктуры заявила ранее региональная военная администрация. Какой именно это объект, не называется, говорится только, что он находится "вне населенных пунктов". Украинское издание "Страна" публикует видео мощного пожара.
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Позже Министерство энергетики Украины уточнило, что в Хмельницкой области повреждено здание энергетического объекта. В Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях десятки тысяч жителей остались без света.
Минувшей ночью практически на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, в том числе в западных областях — Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровенской. Позже СМИ сообщали о взрывах в разных регионах. В частности, в Николаеве получило повреждение промышленное предприятие. Кроме того, Украинские железные дороги объявили о существенной задержке не менее пяти поездов.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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