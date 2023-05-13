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Вблизи бурятского села с помощью авиации выявили крупный лесной пожар
Вблизи бурятского села с помощью авиации выявили крупный лесной пожар - РИА Новости, 13.05.2023
Вблизи бурятского села с помощью авиации выявили крупный лесной пожар
Авиамониторинг выявил крупный лесной пожар в трех километрах от села Ташелан Заиграевского района Бурятии, сообщила пресс-служба республиканского агентства... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:21
2023-05-13T07:21
2023-05-13T07:21
заиграевский район
природные пожары в россии
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 13 мая – РИА Новости. Авиамониторинг выявил крупный лесной пожар в трех километрах от села Ташелан Заиграевского района Бурятии, сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. Отмечается, что на пожар незамедлительно высадились четыре пожарных-парашютиста, которые оперативно приступили к тушению, чтобы не допустить переход огня на населенный пункт. "Пожар возник всего в трех километрах от населенного пункта. Если бы не слаженная работа группировки, то село могло бы сгореть", - цитирует пресс-служба ведомства слова зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. По данным пресс-службы агентства, общая площадь, пройденная огнем, составила 73 гектара. На тушении работали 127 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных и было задействовано 29 единиц лесопожарной техники. В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков запрещено. Также запрещено в лесах бросать горящие спички, окурки, использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов и курить. Доступ в леса республики ограничен.
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заиграевский район, природные пожары в россии, происшествия
Заиграевский район, Природные пожары в России, Происшествия
Вблизи бурятского села с помощью авиации выявили крупный лесной пожар
В трех километрах от села Ташелан в Бурятии с помощью авиации выявили крупный лесной пожар
УЛАН-УДЭ, 13 мая – РИА Новости.
Авиамониторинг выявил крупный лесной пожар в трех километрах от села Ташелан Заиграевского района Бурятии, сообщила
пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
«
"За прошедшие сутки вблизи села Ташелан Заиграевского района был обнаружен лесной пожар. Пожар был обнаружен во время авиамониторинга. С борта было видно шесть очагов, которые из-за сильного ветра быстро разрослись и соединились в один крупный лесной пожар", - приводятся в сообщении слова руководителя Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григория Сердюкова.
Отмечается, что на пожар незамедлительно высадились четыре пожарных-парашютиста, которые оперативно приступили к тушению, чтобы не допустить переход огня на населенный пункт.
"Пожар возник всего в трех километрах от населенного пункта. Если бы не слаженная работа группировки, то село могло бы сгореть", - цитирует пресс-служба ведомства слова зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского.
По данным пресс-службы агентства, общая площадь, пройденная огнем, составила 73 гектара. На тушении работали 127 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных и было задействовано 29 единиц лесопожарной техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков запрещено. Также запрещено в лесах бросать горящие спички, окурки, использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов и курить. Доступ в леса республики ограничен.
Перечислены регионы, где сохраняется наивысший класс пожарной опасности