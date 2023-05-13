https://ria.ru/20230513/pozhar-1871461644.html

Вблизи бурятского села с помощью авиации выявили крупный лесной пожар

Вблизи бурятского села с помощью авиации выявили крупный лесной пожар - РИА Новости, 13.05.2023

Вблизи бурятского села с помощью авиации выявили крупный лесной пожар

Авиамониторинг выявил крупный лесной пожар в трех километрах от села Ташелан Заиграевского района Бурятии, сообщила пресс-служба республиканского агентства... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:21

2023-05-13T07:21

2023-05-13T07:21

заиграевский район

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 13 мая – РИА Новости. Авиамониторинг выявил крупный лесной пожар в трех километрах от села Ташелан Заиграевского района Бурятии, сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. Отмечается, что на пожар незамедлительно высадились четыре пожарных-парашютиста, которые оперативно приступили к тушению, чтобы не допустить переход огня на населенный пункт. "Пожар возник всего в трех километрах от населенного пункта. Если бы не слаженная работа группировки, то село могло бы сгореть", - цитирует пресс-служба ведомства слова зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. По данным пресс-службы агентства, общая площадь, пройденная огнем, составила 73 гектара. На тушении работали 127 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных и было задействовано 29 единиц лесопожарной техники. В Бурятии действует особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы и порубочных остатков запрещено. Также запрещено в лесах бросать горящие спички, окурки, использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов и курить. Доступ в леса республики ограничен.

https://ria.ru/20230513/pozhary-1871453808.html

заиграевский район

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заиграевский район, природные пожары в россии, происшествия