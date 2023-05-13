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Киев потерял более 285 военных и наемников на Донецком направлении

Киев потерял более 285 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 13.05.2023

Киев потерял более 285 военных и наемников на Донецком направлении

"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 285 украинских военных и наемников, 17 единиц техники, а также склад вооружения... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:26

2023-05-13T14:26

2023-05-13T14:44

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

краматорск

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 285 украинских военных и наемников, 17 единиц техники, а также склад вооружения украинских войск в районе Краматорска, сообщили в субботу в Минобороны России."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач. За сутки на данном направлении уничтожены более 285 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.

краматорск

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, краматорск