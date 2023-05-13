https://ria.ru/20230513/poteri-1871507180.html
Киев потерял более 285 военных и наемников на Донецком направлении
Киев потерял более 285 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости, 13.05.2023
Киев потерял более 285 военных и наемников на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 285 украинских военных и наемников, 17 единиц техники, а также склад вооружения... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:26
2023-05-13T14:26
2023-05-13T14:44
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 285 украинских военных и наемников, 17 единиц техники, а также склад вооружения украинских войск в районе Краматорска, сообщили в субботу в Минобороны России."За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 98 огневых задач. За сутки на данном направлении уничтожены более 285 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.
краматорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Краматорск
Киев потерял более 285 военных и наемников на Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки более 285 военных и наемников на Донецком направлении