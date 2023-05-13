Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР
Калиматов: Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР и беженцев
© пресс-служба главы Республики Ингушетия Отправка 60 тонн бутилированной ледниковой воды для жителей ДНР и беженцев, находящихся в пунктах временного размещения. Кадр видео
Отправка 60 тонн бутилированной ледниковой воды для жителей ДНР и беженцев, находящихся в пунктах временного размещения. Кадр видео
НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили гуманитарную помощь, состоящую из 60 тонн питьевой воды, для жителей Донецкой народной республики, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.
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"Направили для жителей ДНР и беженцев, находящихся в пунктах временного размещения, 60 тонн бутилированной ледниковой воды для питья, добываемой в Ингушетии", - написал Калиматов.
В пресс-службе руководителя региона отметили, что в организации доставки груза приняли участие депутат Госдумы РФ от Ингушетии Муслим Татриев, представители постпредства республики в Москве и регионального Минсельхоза.
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"Работа будет продолжена, в ближайшее время подготовим к отправке очередную партию", - заметил глава региона.
По данным местных властей, ранее из Ингушетии в ДНР направили более 700 тонн груза из продуктов, а также строительные материалы для восстановления жилья, разрушенного в результате обстрелов ВСУ.