https://ria.ru/20230513/pomosch-1871498683.html

Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР

Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР - РИА Новости, 13.05.2023

Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР

Власти Ингушетии отправили гуманитарную помощь, состоящую из 60 тонн питьевой воды, для жителей Донецкой народной республики, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T13:22

2023-05-13T13:22

2023-05-13T13:22

надежные люди

общество

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871497870_11:0:1575:880_1920x0_80_0_0_a855c543acae999b920447914eac30f2.jpg

НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили гуманитарную помощь, состоящую из 60 тонн питьевой воды, для жителей Донецкой народной республики, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов. В пресс-службе руководителя региона отметили, что в организации доставки груза приняли участие депутат Госдумы РФ от Ингушетии Муслим Татриев, представители постпредства республики в Москве и регионального Минсельхоза. По данным местных властей, ранее из Ингушетии в ДНР направили более 700 тонн груза из продуктов, а также строительные материалы для восстановления жилья, разрушенного в результате обстрелов ВСУ.

https://ria.ru/20230419/pomosch-1870129721.html

республика ингушетия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, донецкая народная республика