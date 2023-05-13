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Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР - РИА Новости, 13.05.2023
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13:22 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/pomosch-1871498683.html
Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР
Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР - РИА Новости, 13.05.2023
Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР
Власти Ингушетии отправили гуманитарную помощь, состоящую из 60 тонн питьевой воды, для жителей Донецкой народной республики, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T13:22
2023-05-13T13:22
надежные люди
общество
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
донецкая народная республика
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НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили гуманитарную помощь, состоящую из 60 тонн питьевой воды, для жителей Донецкой народной республики, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов. В пресс-службе руководителя региона отметили, что в организации доставки груза приняли участие депутат Госдумы РФ от Ингушетии Муслим Татриев, представители постпредства республики в Москве и регионального Минсельхоза. По данным местных властей, ранее из Ингушетии в ДНР направили более 700 тонн груза из продуктов, а также строительные материалы для восстановления жилья, разрушенного в результате обстрелов ВСУ.
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республика ингушетия
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общество, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, донецкая народная республика
Надежные люди, Общество, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия, Донецкая Народная Республика
Надежные люди
Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР

Калиматов: Ингушетия отправила 60 тонн питьевой воды для жителей ДНР и беженцев

© пресс-служба главы Республики Ингушетия Отправка 60 тонн бутилированной ледниковой воды для жителей ДНР и беженцев, находящихся в пунктах временного размещения. Кадр видео
Отправка 60 тонн бутилированной ледниковой воды для жителей ДНР и беженцев, находящихся в пунктах временного размещения. Кадр видео
© пресс-служба главы Республики Ингушетия
Отправка 60 тонн бутилированной ледниковой воды для жителей ДНР и беженцев, находящихся в пунктах временного размещения. Кадр видео
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии отправили гуманитарную помощь, состоящую из 60 тонн питьевой воды, для жителей Донецкой народной республики, сообщил в Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.
«
"Направили для жителей ДНР и беженцев, находящихся в пунктах временного размещения, 60 тонн бутилированной ледниковой воды для питья, добываемой в Ингушетии", - написал Калиматов.
В пресс-службе руководителя региона отметили, что в организации доставки груза приняли участие депутат Госдумы РФ от Ингушетии Муслим Татриев, представители постпредства республики в Москве и регионального Минсельхоза.
«
"Работа будет продолжена, в ближайшее время подготовим к отправке очередную партию", - заметил глава региона.
По данным местных властей, ранее из Ингушетии в ДНР направили более 700 тонн груза из продуктов, а также строительные материалы для восстановления жилья, разрушенного в результате обстрелов ВСУ.
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Надежные людиОбществоМахмуд-Али КалиматовРеспублика ИнгушетияДонецкая Народная Республика
 
 
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