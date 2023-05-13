https://ria.ru/20230513/pomosch-1871475692.html

Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи, пишут СМИ

Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2023

Германия предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи, пишут СМИ

Германия намерена предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи — почти на три миллиарда евро, пишет журнал Spiegel. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T10:25

2023-05-13T10:25

2023-05-13T16:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Германия намерена предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи — почти на три миллиарда евро, пишет журнал Spiegel.По его сведениям, федеральная канцелярия и другие ведомства договорились на секретных переговорах, что в ближайшие недели Киев получит из Германии "дополнительное вооружение на сумму около 2,7 миллиарда евро".Предполагается, что в него войдет 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1, около 200 разведывательных беспилотников. Кроме того, планируются поставки зенитных самоходных установок Gepard, дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T, артиллерийских боеприпасов и транспортных средств.Как утверждает журнал, о новом пакете помощи хотят объявить в воскресенье, 14 мая, одновременно с вручением Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого. Эту премию ежегодно присуждают за вклад в объединение Европы.Как писали немецкие СМИ, 13 мая Зеленский по приглашению канцлера Олафа Шольца посетит Берлин, в затем направится в Ахен, где ему вручат премию Карла Великого. Однако новостной портал T-online сообщал со ссылкой на украинские околоправительственные источники, что в Киеве разочарованы раскрытием деталей будущего визита и могут его отменить.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230512/belgiya-1871388474.html

https://ria.ru/20230511/tanki-1871106790.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

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