https://ria.ru/20230513/polsha-1871480656.html

Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект

Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект - РИА Новости, 13.05.2023

Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект

Польша зафиксировала в воздушном пространстве страны появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, который может быть разведывательным... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T11:06

2023-05-13T11:06

2023-05-13T11:08

в мире

польша

белоруссия

министерство обороны польши

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ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Польша зафиксировала в воздушном пространстве страны появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, который может быть разведывательным аэростатом, ведущим наблюдение, сообщило министерство национальной обороны страны в Twitter. По данным министерства, "командующий оперативным штабом принял решение о привлечении дежурных войск территориальной обороны для поиска объекта".Пресс-секретарь войск территориальной обороны Витольд Сура подтвердил агентству РАР, что в район Рыпина в Куявско-Поморском воеводстве направлена поисковая группа. "Приступил к работе наземный поисково-спасательный отряд войск территориальных обороны. Его отправили в район. Он вошел в подчинение оперативного командования вооруженных сил", - отметил Сура.Информацию о воздушном шаре получили также в пожарной страже. "У нас есть информация о шаре в воздушном пространстве, который пропал с радаров в районе Рыпина. Все происходило ночью. На данный момент пожарная стража не подключена к полевым действиям", - сказал дежурный.

https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html

польша

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, министерство обороны польши