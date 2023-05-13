https://ria.ru/20230513/polsha-1871480656.html
Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект
Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект - РИА Новости, 13.05.2023
Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект
Польша зафиксировала в воздушном пространстве страны появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, который может быть разведывательным... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T11:06
2023-05-13T11:06
2023-05-13T11:08
в мире
польша
белоруссия
министерство обороны польши
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ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости. Польша зафиксировала в воздушном пространстве страны появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, который может быть разведывательным аэростатом, ведущим наблюдение, сообщило министерство национальной обороны страны в Twitter. По данным министерства, "командующий оперативным штабом принял решение о привлечении дежурных войск территориальной обороны для поиска объекта".Пресс-секретарь войск территориальной обороны Витольд Сура подтвердил агентству РАР, что в район Рыпина в Куявско-Поморском воеводстве направлена поисковая группа. "Приступил к работе наземный поисково-спасательный отряд войск территориальных обороны. Его отправили в район. Он вошел в подчинение оперативного командования вооруженных сил", - отметил Сура.Информацию о воздушном шаре получили также в пожарной страже. "У нас есть информация о шаре в воздушном пространстве, который пропал с радаров в районе Рыпина. Все происходило ночью. На данный момент пожарная стража не подключена к полевым действиям", - сказал дежурный.
https://ria.ru/20230512/otstavka-1871276198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, министерство обороны польши
В мире, Польша, Белоруссия, Министерство обороны Польши
Польша ищет прилетевший со стороны Белоруссии воздушный объект
Минобороны Польши ищет прилетевший из Белоруссии объект, предположительно, аэростат
ВАРШАВА, 13 мая - РИА Новости.
Польша зафиксировала в воздушном пространстве страны появление прилетевшего со стороны Белоруссии воздушного объекта, который может быть разведывательным аэростатом, ведущим наблюдение, сообщило министерство национальной обороны страны в Twitter
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"Центр воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши объекта, который залетел со стороны Белоруссии. По информации центра воздушных операций, вероятно, это аэростат наблюдения. Радиолокационный контакт был потерян в районе Рыпина", - сообщили в ведомстве.
По данным министерства, "командующий оперативным штабом принял решение о привлечении дежурных войск территориальной обороны для поиска объекта".
Пресс-секретарь войск территориальной обороны Витольд Сура подтвердил агентству РАР, что в район Рыпина в Куявско-Поморском воеводстве направлена поисковая группа. "Приступил к работе наземный поисково-спасательный отряд войск территориальных обороны. Его отправили в район. Он вошел в подчинение оперативного командования вооруженных сил", - отметил Сура.
Информацию о воздушном шаре получили также в пожарной страже. "У нас есть информация о шаре в воздушном пространстве, который пропал с радаров в районе Рыпина. Все происходило ночью. На данный момент пожарная стража не подключена к полевым действиям", - сказал дежурный.
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