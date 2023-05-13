https://ria.ru/20230513/pogoda-1871474573.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, местами кратковременные дожди в вечерние часы и до плюс 23 градусов ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T10:07

2023-05-13T10:07

2023-05-13T10:07

общество

москва

михаил леус

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди в вечерние часы и до плюс 23 градусов ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что большую часть субботы погоду в столице будет формировать гребень антициклона. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"