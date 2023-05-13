Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/pogoda-1871474573.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, местами кратковременные дожди в вечерние часы и до плюс 23 градусов ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:07
2023-05-13T10:07
общество
москва
михаил леус
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730678486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b35a82deb538d1ba6b04c08d02d544b.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди в вечерние часы и до плюс 23 градусов ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что большую часть субботы погоду в столице будет формировать гребень антициклона. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730678486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db4a1cef4b242bf7f5fe4d7edf8c6e4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик "Фобоса" Леус: до 23 градусов тепла и дожди вечером ожидаются в Москве в субботу

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в парке искусств Музеон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди в вечерние часы и до плюс 23 градусов ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что большую часть субботы погоду в столице будет формировать гребень антициклона.
«
"Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха успеет подняться в Москве до плюс 21-23 градусов, по области - до плюс 19-24. С такими значениями совсем не исключено, что сегодняшний день станет немного теплее вчерашнего и выйдет в промежуточные лидеры среди самых теплых дней с начала года. В вечерние часы скажется приближение холодного атмосферного фронта с севера, и местами возможны кратковременные дожди", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Майские заморозки в Москве оказались самыми длинными в XXI веке
10 мая, 17:31
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала