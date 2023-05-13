https://ria.ru/20230513/pogoda-1871474573.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, местами кратковременные дожди в вечерние часы и до плюс 23 градусов ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T10:07
2023-05-13T10:07
2023-05-13T10:07
общество
москва
михаил леус
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730678486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b35a82deb538d1ba6b04c08d02d544b.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди в вечерние часы и до плюс 23 градусов ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что большую часть субботы погоду в столице будет формировать гребень антициклона. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230510/zamorozki-1870851748.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730678486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_db4a1cef4b242bf7f5fe4d7edf8c6e4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик "Фобоса" Леус: до 23 градусов тепла и дожди вечером ожидаются в Москве в субботу
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди в вечерние часы и до плюс 23 градусов ожидаются в субботу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что большую часть субботы погоду в столице будет формировать гребень антициклона.
«
"Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха успеет подняться в Москве до плюс 21-23 градусов, по области - до плюс 19-24. С такими значениями совсем не исключено, что сегодняшний день станет немного теплее вчерашнего и выйдет в промежуточные лидеры среди самых теплых дней с начала года. В вечерние часы скажется приближение холодного атмосферного фронта с севера, и местами возможны кратковременные дожди", - рассказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Майские заморозки в Москве оказались самыми длинными в XXI веке