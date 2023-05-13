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"Украинские железные дороги" сообщили о задержке ряда поездов
"Украинские железные дороги" сообщили о задержке ряда поездов - РИА Новости, 13.05.2023
"Украинские железные дороги" сообщили о задержке ряда поездов
На Украине часть поездов будет следовать измененным графиком, не менее пяти рейсов задерживаются, сообщает в субботу компания "Украинские железные дороги"... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:50
2023-05-13T07:50
2023-05-13T10:32
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На Украине часть поездов будет следовать измененным графиком, не менее пяти рейсов задерживаются, сообщает в субботу компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях. Теперь она также звучит во Львовской и Волынской областях."Ряд наших поездов сегодня будут следовать измененным графиком. Следует ожидать существенной задержки не менее пяти рейсов", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.Уточняется, что задерживаются рейсы: Ужгород, Перемышль - Одесса; Запорожье - Львов;, Киев - Каменец-Подольский, Покровск, Днепр - Львов, Перемышль - Киев.По информации издания "Страна.ua", после взрывов в Хмельницкой области ограничено железнодорожное движение в регионе, часть поездов будет вынуждена следовать по объездному пути.Позже "Укрзализныця" опубликовала способы, как добраться из Киева в западные регионы страны на бесплатных шаттлах - альтернативных поездах и автобусах того же направления. В компании отметили, что движение многих скорых поездов в этом направлении невозможно. Прогнозируемое время задержки нескольких составов варьируется от пяти до двенадцати часов.
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львов, киев, украина, украинская железная дорога, укрзализныця, в мире, страна.ua
Львов, Киев, Украина, Украинская железная дорога, Укрзализныця, В мире, Страна.ua
"Украинские железные дороги" сообщили о задержке ряда поездов
"Украинские железные дороги": часть поездов будет следовать измененным графиком
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На Украине часть поездов будет следовать измененным графиком, не менее пяти рейсов задерживаются, сообщает в субботу компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").
Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях. Теперь она также звучит во Львовской и Волынской областях.
В Хмельницкой области прогремели взрывы
"Ряд наших поездов сегодня будут следовать измененным графиком. Следует ожидать существенной задержки не менее пяти рейсов", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Уточняется, что задерживаются рейсы: Ужгород, Перемышль - Одесса; Запорожье - Львов;, Киев - Каменец-Подольский, Покровск, Днепр - Львов, Перемышль - Киев.
По информации издания "Страна.ua", после взрывов в Хмельницкой области ограничено железнодорожное движение в регионе, часть поездов будет вынуждена следовать по объездному пути.
Позже "Укрзализныця" опубликовала способы, как добраться из Киева в западные регионы страны на бесплатных шаттлах - альтернативных поездах и автобусах того же направления. В компании отметили, что движение многих скорых поездов в этом направлении невозможно. Прогнозируемое время задержки нескольких составов варьируется от пяти до двенадцати часов.
Во Львовской области работают системы ПВО