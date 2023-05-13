https://ria.ru/20230513/podtoplenie-1871520214.html

В Иркутской области подтопило более 140 домов

В Иркутской области подтопило более 140 домов - РИА Новости, 13.05.2023

В Иркутской области подтопило более 140 домов

На севере Иркутской области из-за активного таяния снегов поднялся уровень воды в реках, в населенных пунктах подтоплены более 140 домов, сообщил глава ГУМЧС... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:11

2023-05-13T16:11

2023-05-13T16:14

происшествия

иркутская область

катангский район

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ИРКУТСК, 13 мая - РИА Новости. На севере Иркутской области из-за активного таяния снегов поднялся уровень воды в реках, в населенных пунктах подтоплены более 140 домов, сообщил глава ГУМЧС региона генерал-майор внутренней службы Вячеслав Федосеенко в Telegram-канале МЧС38. На севере Иркутской области из-за таяния снега в реках поднялся уровень воды. Ледовые заторы, которые способствовали разливу рек, ликвидированы. В зоне ЧС находится группа спасателей во главе с начальником ГУМЧС РФ по Иркутской области Вячеславом Федосеенко. "Продолжаю работать в зоне чрезвычайной ситуации… Высокий уровень воды сохраняется из-за активного снеготаяния, какие-либо заторные явления отсутствуют. Всего на контроле 5 населенных пунктов Катангского района. Остаются подтопленными 141 жилой дом", - сообщил Федосеенко. Он также отметил, что в течение ближайших нескольких суток ситуация стабилизируется, так как в регионе ожидается снижение среднесуточных температур.

https://ria.ru/20230510/priangare-1870692986.html

иркутская область

катангский район

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происшествия, иркутская область, катангский район