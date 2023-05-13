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В Волгограде подростки избили мужчину строительной киянкой - РИА Новости, 13.05.2023
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17:55 13.05.2023 (обновлено: 20:00 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/podrostki-1871535857.html
В Волгограде подростки избили мужчину строительной киянкой
В Волгограде подростки избили мужчину строительной киянкой - РИА Новости, 13.05.2023
В Волгограде подростки избили мужчину строительной киянкой
Следователи возбудили уголовное дело против троих подростков, которые избили мужчину строительной киянкой возле магазина в Волгограде за то, что тот сделал им... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:55
2023-05-13T20:00
происшествия
волгоград
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против троих подростков, которые избили мужчину строительной киянкой возле магазина в Волгограде за то, что тот сделал им замечание, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.Ранее полиция сообщала, что утром в пятницу покупатель в волгоградском магазине сделал замечание трем подросткам, которые грубили продавцам. На выходе из супермаркета они набросились на мужчину, стали избивать руками, ногами и строительной киянкой."Следственным отделом по Красноармейскому району города Волгоград СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 14, 15 и 16-летних подростков. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж группой лиц), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц)", - говорится в сообщении СК.Как уточнили в ведомстве, подростки пытались вынести товар, не оплатив его на кассе, а пострадавший именно за это сделал им замечание. По информации СК, мужчина находится в больнице. Отмечается, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгограде подростки избили мужчину строительной киянкой

СК возбудил дело против подростков, избивших мужчину киянкой возле магазина в Волгограде

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против троих подростков, которые избили мужчину строительной киянкой возле магазина в Волгограде за то, что тот сделал им замечание, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее полиция сообщала, что утром в пятницу покупатель в волгоградском магазине сделал замечание трем подросткам, которые грубили продавцам. На выходе из супермаркета они набросились на мужчину, стали избивать руками, ногами и строительной киянкой.
"Следственным отделом по Красноармейскому району города Волгоград СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 14, 15 и 16-летних подростков. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж группой лиц), п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц)", - говорится в сообщении СК.
Как уточнили в ведомстве, подростки пытались вынести товар, не оплатив его на кассе, а пострадавший именно за это сделал им замечание. По информации СК, мужчина находится в больнице. Отмечается, что пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью.
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ПроисшествияВолгоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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