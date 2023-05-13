https://ria.ru/20230513/pocherk-1871509466.html

Эксперты по почерку рассказали о характере участников ПМЮФ

Эксперты по почерку рассказали о характере участников ПМЮФ - РИА Новости, 13.05.2023

Эксперты по почерку рассказали о характере участников ПМЮФ

Судебные эксперты Минюста по почерку составили психологические портреты гостей и участников Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:43

2023-05-13T14:43

2023-05-13T14:43

общество

россия

петербургский международный юридический форум

министерство юстиции рф (минюст россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Судебные эксперты Минюста по почерку составили психологические портреты гостей и участников Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Как передают корреспонденты РИА Новости, на стенде министерства юстиции РФ работали судебные эксперты, проводящие экспертизы для следствия и дающие заключения по запросам судов, рассматривающих уголовные и гражданские дела. В частности, они составляли психологические портреты участников - по образцу их почерка и подписи рассказывали про черты характера, образование, темперамент и даже привычки. Большая часть прошедших тест рассказала о 100-процентном совпадении. Как пояснили эксперты, даже не видя человека, они могут по его почерку рассказать о нем. Эксперты по минералогии предлагали участникам найти подлинный бриллиант среди десятков подделок. Эксперты, определяющие подлинность подписей на документах, рассказали про устройства, которыми мошенники пользуются для подделок. Эксперты изучают его для эксперимента, они показали, как он работает - оцифровали и подделали подписи желающих. Специалистам необходимо проводить такие исследования, чтобы отличать подлинную подпись от сделанную с помощью машины. Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.

https://ria.ru/20230406/putin-1863619215.html

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общество, россия, петербургский международный юридический форум, министерство юстиции рф (минюст россии)