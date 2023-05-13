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Эксперты по почерку рассказали о характере участников ПМЮФ - РИА Новости, 13.05.2023
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14:43 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/pocherk-1871509466.html
Эксперты по почерку рассказали о характере участников ПМЮФ
Эксперты по почерку рассказали о характере участников ПМЮФ - РИА Новости, 13.05.2023
Эксперты по почерку рассказали о характере участников ПМЮФ
Судебные эксперты Минюста по почерку составили психологические портреты гостей и участников Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:43
2023-05-13T14:43
общество
россия
петербургский международный юридический форум
министерство юстиции рф (минюст россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Судебные эксперты Минюста по почерку составили психологические портреты гостей и участников Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Как передают корреспонденты РИА Новости, на стенде министерства юстиции РФ работали судебные эксперты, проводящие экспертизы для следствия и дающие заключения по запросам судов, рассматривающих уголовные и гражданские дела. В частности, они составляли психологические портреты участников - по образцу их почерка и подписи рассказывали про черты характера, образование, темперамент и даже привычки. Большая часть прошедших тест рассказала о 100-процентном совпадении. Как пояснили эксперты, даже не видя человека, они могут по его почерку рассказать о нем. Эксперты по минералогии предлагали участникам найти подлинный бриллиант среди десятков подделок. Эксперты, определяющие подлинность подписей на документах, рассказали про устройства, которыми мошенники пользуются для подделок. Эксперты изучают его для эксперимента, они показали, как он работает - оцифровали и подделали подписи желающих. Специалистам необходимо проводить такие исследования, чтобы отличать подлинную подпись от сделанную с помощью машины. Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
https://ria.ru/20230406/putin-1863619215.html
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общество, россия, петербургский международный юридический форум, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Петербургский международный юридический форум, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Эксперты по почерку рассказали о характере участников ПМЮФ

Судебные эксперты Минюста по почерку составили психологические портреты участников ПМЮФ

© Pixabay / tookapicДевушка пишет ручкой
Девушка пишет ручкой - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Pixabay / tookapic
Девушка пишет ручкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Судебные эксперты Минюста по почерку составили психологические портреты гостей и участников Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Как передают корреспонденты РИА Новости, на стенде министерства юстиции РФ работали судебные эксперты, проводящие экспертизы для следствия и дающие заключения по запросам судов, рассматривающих уголовные и гражданские дела.
В частности, они составляли психологические портреты участников - по образцу их почерка и подписи рассказывали про черты характера, образование, темперамент и даже привычки. Большая часть прошедших тест рассказала о 100-процентном совпадении. Как пояснили эксперты, даже не видя человека, они могут по его почерку рассказать о нем.
Эксперты по минералогии предлагали участникам найти подлинный бриллиант среди десятков подделок.
Эксперты, определяющие подлинность подписей на документах, рассказали про устройства, которыми мошенники пользуются для подделок. Эксперты изучают его для эксперимента, они показали, как он работает - оцифровали и подделали подписи желающих. Специалистам необходимо проводить такие исследования, чтобы отличать подлинную подпись от сделанную с помощью машины.
Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером XI Петербургского международного юридического форума.
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ОбществоРоссияПетербургский международный юридический форумМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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