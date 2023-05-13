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Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 13.05.2023 (обновлено: 11:12 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/plennyy-1871456689.html
Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа
Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа - РИА Новости, 13.05.2023
Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа
Боевой дух украинской армии заметно упал из-за большого числа убитых и раненых, о чем свидетельствуют и жесткие методы мобилизации, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T05:33
2023-05-13T11:12
специальная военная операция на украине
украина
смела
черкасская область
верховная рада украины
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Боевой дух украинской армии заметно упал из-за большого числа убитых и раненых, о чем свидетельствуют и жесткие методы мобилизации, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Ляшенко.Самого его призвали из города Смела Черкасской области, в плен он попал на Донецком направлении. За время службы Ляшенко наблюдал, как менялись настроения его сослуживцев. В подразделении, где служил пленный, каждый солдат знал как минимум о пяти убитых, не считая раненых."Те, кто там находятся, те, кто были, они, конечно, понимают, что то, что говорят по телевизору, — это неправда. Потери реально большие, не то что говорят у нас. Если ты все это видишь изнутри, ты понимаешь, какие там реально потери", — добавил Ляшенко.О жесткой мобилизации в различных областях и городах Украины в последние месяцы часто сообщали украинские пользователи соцсетей. В начале мая это подтвердил РИА Новости активист николаевского подполья — он рассказал, что в Николаеве сотрудники военкоматов забирают в пункты мобилизации всех мужчин без разбора.Сейчас на Украине действует военное положение и всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230504/plen-1869545565.html
украина
смела
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украина, смела, черкасская область, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Смела, Черкасская область, Верховная Рада Украины
Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа

Украинский пленный Ляшенко: по сравнению с прошлым годом боевой дух ВСУ сильно упал

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Боевой дух украинской армии заметно упал из-за большого числа убитых и раненых, о чем свидетельствуют и жесткие методы мобилизации, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Ляшенко.
Самого его призвали из города Смела Черкасской области, в плен он попал на Донецком направлении. За время службы Ляшенко наблюдал, как менялись настроения его сослуживцев.
«

"Если взять в начале — там была куча добровольцев, боевой дух и так далее, то сейчас уже, конечно, не так. Уже хотят просто, чтобы это закончилось. И судя по тому, что мобилизация очень жесткая, — это же понятно, что потери большие. То есть если бы было все так хорошо, как нам рассказывают по телевизору, то так бы не гребли всех подряд", — сказал Ляшенко.

В подразделении, где служил пленный, каждый солдат знал как минимум о пяти убитых, не считая раненых.
"Те, кто там находятся, те, кто были, они, конечно, понимают, что то, что говорят по телевизору, — это неправда. Потери реально большие, не то что говорят у нас. Если ты все это видишь изнутри, ты понимаешь, какие там реально потери", — добавил Ляшенко.
О жесткой мобилизации в различных областях и городах Украины в последние месяцы часто сообщали украинские пользователи соцсетей. В начале мая это подтвердил РИА Новости активист николаевского подполья — он рассказал, что в Николаеве сотрудники военкоматов забирают в пункты мобилизации всех мужчин без разбора.
Сейчас на Украине действует военное положение и всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.
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