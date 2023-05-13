https://ria.ru/20230513/plennyy-1871456689.html

Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа

Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа - РИА Новости, 13.05.2023

Украинский пленный рассказал о жесткой мобилизации и упадке боевого духа

Боевой дух украинской армии заметно упал из-за большого числа убитых и раненых, о чем свидетельствуют и жесткие методы мобилизации, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T05:33

2023-05-13T05:33

2023-05-13T11:12

специальная военная операция на украине

украина

смела

черкасская область

верховная рада украины

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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. Боевой дух украинской армии заметно упал из-за большого числа убитых и раненых, о чем свидетельствуют и жесткие методы мобилизации, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Ляшенко.Самого его призвали из города Смела Черкасской области, в плен он попал на Донецком направлении. За время службы Ляшенко наблюдал, как менялись настроения его сослуживцев. В подразделении, где служил пленный, каждый солдат знал как минимум о пяти убитых, не считая раненых."Те, кто там находятся, те, кто были, они, конечно, понимают, что то, что говорят по телевизору, — это неправда. Потери реально большие, не то что говорят у нас. Если ты все это видишь изнутри, ты понимаешь, какие там реально потери", — добавил Ляшенко.О жесткой мобилизации в различных областях и городах Украины в последние месяцы часто сообщали украинские пользователи соцсетей. В начале мая это подтвердил РИА Новости активист николаевского подполья — он рассказал, что в Николаеве сотрудники военкоматов забирают в пункты мобилизации всех мужчин без разбора.Сейчас на Украине действует военное положение и всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230504/plen-1869545565.html

украина

смела

черкасская область

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украина, смела, черкасская область, верховная рада украины