https://ria.ru/20230513/planer-1871550504.html
В Чехии при падении планера погиб человек
В Чехии при падении планера погиб человек - РИА Новости, 13.05.2023
В Чехии при падении планера погиб человек
Один человек погиб, еще один человек получил тяжелые ранения в результате падения планера в субботу неподалеку от города Кладно в Центральной Чехии, сообщила... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T20:00
2023-05-13T20:00
2023-05-13T20:11
в мире
чехия
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ПРАГА, 13 мая – РИА Новости. Один человек погиб, еще один человек получил тяжелые ранения в результате падения планера в субботу неподалеку от города Кладно в Центральной Чехии, сообщила журналистам представитель полиции Илона Газдошова. "В результате падения двухместного планера в районе города Кладно во второй половине дня субботы один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения и доставлен вертолетом в одну из больниц Праги", - сказала Газдошова. По словам Газдошовой, полиция вместе с представителями авиаслужб приступила к расследованию происшествия, причина которого пока остается неизвестной.
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871544035.html
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в мире, чехия
В Чехии при падении планера погиб человек
В Чехии один человек погиб и один был тяжело ранен после падения планера рядом с Кладно
ПРАГА, 13 мая – РИА Новости. Один человек погиб, еще один человек получил тяжелые ранения в результате падения планера в субботу неподалеку от города Кладно в Центральной Чехии, сообщила журналистам представитель полиции Илона Газдошова.
"В результате падения двухместного планера в районе города Кладно во второй половине дня субботы один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения и доставлен вертолетом в одну из больниц Праги", - сказала Газдошова.
По словам Газдошовой, полиция вместе с представителями авиаслужб приступила к расследованию происшествия, причина которого пока остается неизвестной.
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